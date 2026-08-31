Urozov spielt über die volle Distanz in Kasan: Rubin besiegt Dynamo

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Urozov spielt über die volle Distanz in Kasan: Rubin besiegt Dynamo

Im Rahmen des 6. Spieltags der russischen Premier Liga empfing Rubin Kasan das Team von Dynamo Machatschkala. Die hart umkämpfte Partie in der Ak Bars Arena endete mit einem glanzvollen 3:1-Sieg der Gastgeber.

Für Fußballfans aus Usbekistan war es besonders erfreulich, dass der junge und zuverlässige Verteidiger unserer Nationalmannschaft, Jahongir Urozov, in der Startelf von Rubin stand und bis zum Schlusspfiff über die vollen 90 Minuten eine solide Leistung zeigte.

Torspektakel in der zweiten Halbzeit und Drama in der Schlussphase

Nach einer torlosen ersten Hälfte bot der zweite Durchgang zahlreiche spannende Szenen:

  • Der Führungstreffer: In der 62. Minute erzielte Rozikov für Rubin das Tor und brachte die Kasaner in Führung;

  • Elfmeter und Ausgleich: In der 73. Minute verwandelte Miro für Dynamo einen Strafstoß sicher zum 1:1-Ausgleich;

  • Jukic und Jocic sorgen für die Entscheidung: Die Gastgeber erhöhten den Druck und gingen in der 87. Minute durch ein Tor von Jukic erneut in Führung. In der Nachspielzeit (90.+5) setzte Jocic mit dem dritten Treffer den Schlusspunkt unter die Partie.

Situation in der Tabelle

Dieser Sieg verändert die Platzierungen der Teams in der RPL-Tabelle wie folgt:

  • Rubin: Erhöhte das Punktekonto auf 9 und belegt nun den 8. Tabellenplatz;

  • Dynamo Machatschkala: Bleibt mit 10 Punkten auf dem 7. Platz.

Spielbericht

  • Russische Premier Liga. 6. Spieltag

  • Rubin — Dynamo Machatschkala 3:1

  • Tore: Rozikov (62.), Jukic (87.), Jocic (90.+5) — Miro (73., Elfmeter).

  • Rubin: Jahongir Urozov spielte über die vollen 90 Minuten.

Rubin KasanDynamo MachatschkalaRussische Premier LigaJahongir UrozovFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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