100% Ausbeute für Inter: Details zum Spiel Cagliari gegen Inter

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100% Ausbeute für Inter: Details zum Spiel Cagliari gegen Inter

Im Rahmen des 2. Spieltags der italienischen Serie A trat Inter Mailand auswärts gegen Cagliari an. In einer hart umkämpften Partie sicherten sich die Gäste einen knappen 1:0-Sieg und wichtige drei Punkte.

Das einzige Tor, das über das Schicksal der Partie entschied, fiel bereits in den Anfangsminuten.

Ein Treffer in der 9. Minute und eine solide Defensive

Die wichtigsten Ereignisse des Spiels verliefen wie folgt:

  • Schnelles Tor durch Çalhanoğlu: Bereits in der 9. Minute traf Nerazzurri-Mittelfeldspieler Hakan Çalhanoğlu präzise ins gegnerische Tor und eröffnete den Spielstand (0:1);

  • Chivus Taktik und Rotation: Cheftrainer Cristian Chivu brachte in der zweiten Halbzeit Spieler wie Jones, Zieliński, Thuram und Stones ein, um die Führung zu verwalten und die Kontrolle über das Spiel zu behalten;

  • Weiße Weste: Die Defensive von Inter wehrte die Gegenangriffe von Cagliari souverän ab und hielt die Null.

Inter führt die Serie A mit 6 Punkten an

Dieser Erfolg wirkte sich wie folgt auf die Tabellensituation aus:

  • 100-prozentiger Start: Nach dem zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel kommt Inter auf 6 Punkte und führt die Tabelle der italienischen Meisterschaft an;

  • Situation von Cagliari: Die Sarden, die zu Hause verloren haben, belegen mit 3 Punkten den 13. Tabellenplatz.

Spielbericht und Aufstellungen

  • Serie A. 2. Spieltag

  • Cagliari — Inter 0:1

  • Tor: Çalhanoğlu (9).

  • Cagliari: Caprile, Obert, Camejo, Deiola, Zé Pedro, Winks, Romano, Maldini (Borrelli, 78), Fazzini (Fadera, 57), Adopo, Mendi (Kevin, 57).

  • Inter: J. Martínez, Bastoni, Akanji (Stones, 68), Pavard, Dimarco, Sučić (Jones, 65), Çalhanoğlu (Zieliński, 65), Barella, Henrique (Bisseck, 81), Esposito (Thuram, 65), Lautaro Martínez.

InterCagliariSerie AFußballSpielbericht
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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