Dramatisches Duell: Jahongir O‘rozov trifft im Elfmeterschießen für Rubin

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Dramatisches Duell: Jahongir O‘rozov trifft im Elfmeterschießen für Rubin

Das Spiel der Gruppenphase des russischen Pokals zwischen Orenburg und Rubin war von intensivem Kampf und einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen geprägt. Während die reguläre Spielzeit mit einem 1:1-Unentschieden endete, setzte sich der Klub aus Kasan in der Fußball-Lotterie durch. Diese Begegnung war für usbekische Fans besonders bemerkenswert: Rubins junger Verteidiger Jahongir O‘rozov stand in der Startelf und trug maßgeblich zum wichtigen Sieg bei.

90 Minuten kompromissloser Kampf: Ausgetauschte Tore

Das Spiel war von den ersten Minuten an offen und zweikampfbetont:

  • 13. Minute: Sive schloss einen schnellen Angriff für die Kasaner effektiv ab und brachte Rubin in Führung (0:1);

  • 54. Minute: Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhten die Gastgeber den Druck und glichen durch einen präzisen Schuss von Kasajikov aus (1:1).

In den verbleibenden Minuten fielen keine weiteren Tore, und gemäß dem Pokalreglement musste ein Elfmeterschießen über den Sieger entscheiden.

O‘rozovs volle Spielzeit und eiskalter Schuss

Der talentierte usbekische Verteidiger Jahongir O‘rozov genoss in diesem Spiel das volle Vertrauen des Trainerstabs:

  • 90 Minuten auf dem Platz: Der Spieler stand von Beginn an auf dem Platz und agierte bis zum Schlusspfiff souverän im Abwehrzentrum;

  • Präzision vom Punkt: In einer Serie, in der der psychologische Druck auf dem Höhepunkt war, trat O‘rozov zum Elfmeterpunkt an und verwandelte eiskalt.

Letztendlich gewann der Kasaner Klub das Elfmeterschießen mit 4:2 und sicherte sich einen zusätzlichen Punkt.

Russischer Pokal. Gruppenphase, 3. Spieltag

  • Orenburg — Rubin 1:1 (nach Elfmeterschießen — 2:4)

  • Tore: Kasajikov (54) — Sive (13).

Dieser erfolgreiche Pokalauftritt und die Entschlossenheit im Elfmeterschießen zeigen, dass die Position des jungen usbekischen Legionärs im Team immer stärker wird.

Glauben Sie, dass sich Jahongir O‘rozov durch solche souveränen Leistungen einen Stammplatz bei Rubin in der russischen Premier League (RPL) erkämpfen kann? Wie bewerten Sie seine Chancen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Jahongir O‘rozovRubinRussischer PokalFußballRPL
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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