«Russland wurde kein Paria»: Warum der Plan des Westens zur diplomatischen Isolierung Moskaus scheiterte

·0·Welt
«Russland wurde kein Paria»: Warum der Plan des Westens zur diplomatischen Isolierung Moskaus scheiterte

Die jahrelangen Bemühungen westlicher Staaten, Russland auf internationaler Bühne vollständig zu isolieren und zu einem «internationalen Paria» zu machen, haben nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht. Ein in der einflussreichen US-Außenpolitikzeitschrift Foreign Policy veröffentlichter Analyseartikel stellt fest, dass Moskau trotz geopolitischer Spannungen weiterhin im Zentrum der globalen Diplomatie und wirtschaftlicher Prozesse steht.

Die Publikation führte drei wichtige internationale Ereignisse als Hauptbeweise für diese Schlussfolgerung an.

Dialog in Washington: Treffen zwischen Siluanow und dem US-Finanzminister

Das Magazin weist darauf hin, dass trotz offizieller Sanktionen und Rhetorik die direkten Kommunikationskanäle nicht unterbrochen wurden:

  • Der russische Finanzminister Anton Siluanow nahm persönlich am G20-Gipfel der Finanzminister auf US-amerikanischem Boden teil;

  • Im Rahmen der Veranstaltung führte Siluanow direkte Verhandlungen mit US-Finanzminister Scott Bessent. Diese Realität hat in der Praxis gezeigt, dass es für den Westen unmöglich ist, Russland vollständig von der politischen Bühne zu verdrängen.

SCO-Gipfel in Bischkek und die Anti-Sanktions-Erklärung

Russlands diplomatischer Einfluss bleibt auch in regionalen Bündnissen stark. Auf dem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in der kirgisischen Hauptstadt unterzeichnete Präsident Wladimir Putin eine Reihe wichtiger Dokumente:

  • Zum Abschluss des Gipfels wurde eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, in der die militärischen Aktionen der USA und Israels gegen den Iran und seine verbündeten Kräfte scharf verurteilt wurden;

  • Das Dokument protestierte offen gegen die einseitigen Sanktionen, die der Westen gegen mehrere SOZ-Mitgliedstaaten, insbesondere Russland, verhängt hat.

Wirtschaftsforum in Wladiwostok: Delegationen aus 80 Ländern

Nach dem SOZ-Treffen zeigte das im Osten Russlands abgehaltene Östliche Wirtschaftsforum (WEF), dass das globale Interesse am Land nicht nachgelassen hat. An der Konferenz nahmen offizielle und geschäftliche Delegationen aus 80 Ländern der Welt teil. Sie diskutierten über die Entwicklung der Handelsbeziehungen im asiatisch-pazifischen Raum, die Gewinnung von Investitionen und die Bildung neuer Logistikkorridore.

Die Analysten von Foreign Policy kommen zu dem Schluss, dass Moskau trotz des Drucks westlicher Hauptstädte konsequent die Zusammenarbeit mit Ländern aufrechterhält, die einen bedeutenden Teil der Weltbevölkerung und der Weltwirtschaft ausmachen, und es schafft, Beschränkungen über die asiatische Richtung zu umgehen.

Warum hat Ihrer Meinung nach die Politik des Westens, Russland vollständig diplomatisch und wirtschaftlich zu isolieren, nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht? Bedeutet dies, dass sich auf der Weltbühne bereits ein neues multipolares System vollständig etabliert hat? Hinterlassen Sie Ihre Analysen in den Kommentaren!

RusslandAußenpolitikDiplomatieSanktionenGeopolitik
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Zwei schwere Sabotageakte in der deutschen Energieversorgung an einem Tag: Kraftwerke abgeschaltetZwei schwere Sabotageakte in der deutschen Energieversorgung an einem Tag: Kraftwerke abgeschaltetHeute, 21:01Chinesischer Öl-Gigant „fegt“ russisches Rohöl weg: Private Raffinerien ohne NachschubChinesischer Öl-Gigant „fegt“ russisches Rohöl weg: Private Raffinerien ohne NachschubHeute, 20:49Neuer Energieschock in Europa: Massiver Yamal-Gasstrom nach Asien umgeleitet!Neuer Energieschock in Europa: Massiver Yamal-Gasstrom nach Asien umgeleitet!Heute, 20:44Politisches Manöver: Paschinjan erklärt Putin bei Treffen, dass EU-Bestrebungen „keine strategische Wahl“ seienPolitisches Manöver: Paschinjan erklärt Putin bei Treffen, dass EU-Bestrebungen „keine strategische Wahl“ seienHeute, 20:35Diplomatischer Streit mit Berlin: Russland reagiert scharf auf Deutschlands EntscheidungDiplomatischer Streit mit Berlin: Russland reagiert scharf auf Deutschlands EntscheidungHeute, 20:21Leiter einer Einrichtung für Behinderte wegen sexuellen Missbrauchs zu 15 Jahren Haft verurteiltLeiter einer Einrichtung für Behinderte wegen sexuellen Missbrauchs zu 15 Jahren Haft verurteiltHeute, 19:21
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung
Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung
Riesige Boa Kletterte Auf Strommast und Starb Durch Stromschlag
Riesige Boa Kletterte Auf Strommast und Starb Durch Stromschlag
95-prozentige Schönheit: US-Schauspielerin Emma Stone zur schönsten Frau der Welt gekürt
95-prozentige Schönheit: US-Schauspielerin Emma Stone zur schönsten Frau der Welt gekürt