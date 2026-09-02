Die jahrelangen Bemühungen westlicher Staaten, Russland auf internationaler Bühne vollständig zu isolieren und zu einem «internationalen Paria» zu machen, haben nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht. Ein in der einflussreichen US-Außenpolitikzeitschrift Foreign Policy veröffentlichter Analyseartikel stellt fest, dass Moskau trotz geopolitischer Spannungen weiterhin im Zentrum der globalen Diplomatie und wirtschaftlicher Prozesse steht.

Die Publikation führte drei wichtige internationale Ereignisse als Hauptbeweise für diese Schlussfolgerung an.

Dialog in Washington: Treffen zwischen Siluanow und dem US-Finanzminister

Das Magazin weist darauf hin, dass trotz offizieller Sanktionen und Rhetorik die direkten Kommunikationskanäle nicht unterbrochen wurden:

Der russische Finanzminister Anton Siluanow nahm persönlich am G20-Gipfel der Finanzminister auf US-amerikanischem Boden teil;

Im Rahmen der Veranstaltung führte Siluanow direkte Verhandlungen mit US-Finanzminister Scott Bessent. Diese Realität hat in der Praxis gezeigt, dass es für den Westen unmöglich ist, Russland vollständig von der politischen Bühne zu verdrängen.

SCO-Gipfel in Bischkek und die Anti-Sanktions-Erklärung

Russlands diplomatischer Einfluss bleibt auch in regionalen Bündnissen stark. Auf dem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in der kirgisischen Hauptstadt unterzeichnete Präsident Wladimir Putin eine Reihe wichtiger Dokumente:

Zum Abschluss des Gipfels wurde eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, in der die militärischen Aktionen der USA und Israels gegen den Iran und seine verbündeten Kräfte scharf verurteilt wurden;

Das Dokument protestierte offen gegen die einseitigen Sanktionen, die der Westen gegen mehrere SOZ-Mitgliedstaaten, insbesondere Russland, verhängt hat.

Wirtschaftsforum in Wladiwostok: Delegationen aus 80 Ländern

Nach dem SOZ-Treffen zeigte das im Osten Russlands abgehaltene Östliche Wirtschaftsforum (WEF), dass das globale Interesse am Land nicht nachgelassen hat. An der Konferenz nahmen offizielle und geschäftliche Delegationen aus 80 Ländern der Welt teil. Sie diskutierten über die Entwicklung der Handelsbeziehungen im asiatisch-pazifischen Raum, die Gewinnung von Investitionen und die Bildung neuer Logistikkorridore.

Die Analysten von Foreign Policy kommen zu dem Schluss, dass Moskau trotz des Drucks westlicher Hauptstädte konsequent die Zusammenarbeit mit Ländern aufrechterhält, die einen bedeutenden Teil der Weltbevölkerung und der Weltwirtschaft ausmachen, und es schafft, Beschränkungen über die asiatische Richtung zu umgehen.

Warum hat Ihrer Meinung nach die Politik des Westens, Russland vollständig diplomatisch und wirtschaftlich zu isolieren, nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht? Bedeutet dies, dass sich auf der Weltbühne bereits ein neues multipolares System vollständig etabliert hat? Hinterlassen Sie Ihre Analysen in den Kommentaren!