Spannung im Oktagon: Song Yadong bewertet die Aktionen von Usman Nurmagomedov

Der Hauptkampf der UFC Fight Night 286 in Shanghai hat das Kräfteverhältnis im Leichtgewicht völlig verändert. Der chinesische Star Song Yadong sicherte sich einen sensationellen Sieg, indem er den ungeschlagenen russischen Herausforderer Umar Nurmagomedovin der zweiten Runde schwer ausknockte. Das Chaos nach dem Kampfabbruch – als Usman Nurmagomedov in den Käfig sprang und versuchte, auf den chinesischen Kämpfer loszugehen – löste jedoch in den sozialen Medien große Diskussionen aus. In einem Interview mit BiliBili kommentierte Song Yadong jene dramatischen Momente im Oktagon objektiv und erklärte, dass er dem dagestanischen Kämpfer gegenüber keinerlei Groll hege.

„Er hatte die Augen geschlossen“: Was hat Song Yadong enthüllt?

Der chinesische Kämpfer betonte, dass er die Situation in der Zeitlupe genau analysiert habe und dass die Interpretationen im Internet von einem „vorsätzlichen Angriff“ weit von der Wahrheit entfernt seien:

Erste Reaktion und Missverständnis: „Ich habe nicht einmal bemerkt, woher dieser Mann kam – er tauchte einfach vor mir auf und versperrte mir den Weg. Dann schubste er mich ein wenig, also schob ich ihn beiseite und ging weiter;

Brüderliches Gefühl und Schutzreflex: Als ich die Wiederholung in Zeitlupe sah, wirkte es so, als wollte er mich mit dem Ellbogen treffen. In Wirklichkeit verstehe ich ihn vollkommen, denn sie sind Brüder. Er sprang besorgt um den Zustand seines Bruders in den Käfig und sah plötzlich jemanden direkt auf sich zulaufen. Natürlich setzt in einer solchen Situation bei jedem der Schutzreflex ein. In der Zeitlupe kann jeder sehen, dass seine Augen geschlossen waren;

Gegenseitiger Respekt: Schon vor dem Kampf haben wir nichts Schlechtes übereinander gesagt, es gab keine Feindseligkeiten oder Beleidigungen.“

Wie sich herausstellte, kommentierte auch Usman Nurmagomedov den Vorfall selbst: „Wenn ich ihn wirklich hätte schlagen wollen, hätte ich es getan“, und stellte fest, dass die Situation lediglich ein zufälliger Zusammenstoß aufgrund von Emotionen und Schock war.

Große Revolution in den Rankings: Ein neuer Anwärter auf den Gürtel

Der Sieg in Shanghai führte zu erheblichen Veränderungen im UFC-Ranking:

Song Yadong: Dank dieses Sieges kletterte er in der Meta-Rangliste der Gewichtsklasse um 3 Plätze auf Rang 3 und wurde zu einem der Hauptanwärter auf einen Titelkampf;

Umar Nurmagomedov: Aufgrund der ersten schmerzhaften Niederlage seiner Karriere fiel er vom 2. auf den 5. Platz zurück.

Song Yadongs Bereitschaft, Risiken einzugehen, seine Gelassenheit während des Kampfes und der hohe Respekt, den er dem gegnerischen Team nach dem Kampf entgegenbrachte, werden von den Fans besonders gewürdigt.

Was glauben Sie, Umar Nurmagomedovs unerwarteter Knockout, wie schwerwiegend war dieser Schlag für seine Titelambitionen? Kann Song Yadong im nächsten Kampf den Meisterschaftsgürtel gewinnen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung und Analyse in den Kommentaren!