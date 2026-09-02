Nursulton Ruziboev gibt vor dem großen Kampf am 5. September ein offenes Statement ab

Unser Landsmann, der am 5. September beim nächsten prestigeträchtigen UFC-Turnier in Paris, Frankreich, in das Oktagon steigen wird, Nursulton Ruziboev sprach erstmals ausführlich über die Details des bevorstehenden Duells mit dem britischen Star Michael „Venom“ Page. Der usbekische Kämpfer sprach offen darüber, wie dieser Kampf zustande kam, über den ungewöhnlichen Stil seines Gegners und über einen interessanten Zufall vor einem Jahr.

„Mein Appell an die UFC blieb nicht unbeantwortet“

Ruziboev betonte, dass er unmittelbar nach seinem letzten Kampf von der Ligaleitung die Möglichkeit gefordert habe, gegen die besten Kämpfer der Rangliste anzutreten:

„Es stimmt, nach meinem letzten Kampf habe ich selbst um einen Gegner aus den Top 15 gebeten. Die UFC gab mir sofort Michael Page. Ich bin sehr glücklich darüber. So Gott will, werde ich versuchen, den Fans am Samstag einen schönen und bedeutungsvollen Kampf zu zeigen.“

Beobachtung seit „Bellator“: Pages unangenehmer Stil

Nursulton betrachtet den britischen Kämpfer nicht nur als einen weiteren Gegner. Er betonte ausdrücklich, dass er Pages Karriere schon seit vielen Jahren aufmerksam verfolgt:

Beweglichkeit und ungewöhnliche Kampfstellung: „Ich verfolge die Kämpfe von Michael Page schon lange, seit seiner Zeit bei Bellator. Er steht nicht still, er ist ständig in Bewegung. Er hat eine sehr unangenehme Kampfstellung“, gibt Ruziboev zu.

Spezielle Vorbereitung: Im Trainingslager wurde gezielt an taktischen Lösungen gearbeitet, um der Fähigkeit des britischen Athleten, Distanzen zu kontrollieren und aus unerwarteten Winkeln zuzuschlagen, entgegenzuwirken.

Ein Gespräch vor einem Jahr und eine erfüllte Vorhersage

Der Kämpfer erinnerte daran, dass dieses Duell kein Zufall sei, da dieses Thema bereits vor genau einem Jahr in den lokalen Medien aufgekommen war:

„Wenn ich mich nicht irre, hat vor einem Jahr in Usbekistan ein Blogger nach der Möglichkeit eines Kampfes gegen diesen Michael Page gefragt. Es wurde die Meinung geäußert: ‚Wenn dieser Kampf stattfinden würde, wäre das ein großartiges Duell.‘ Damals war ich selbst interessiert und antwortete: ‚Das wird passieren, das interessiert mich.‘ Nun, ein Jahr später, hat mir die UFC genau diesen Gegner vorgesetzt. Ich habe mich entsprechend gründlich vorbereitet.“

Appell an die Fans und das Versprechen auf einen Sieg

Abschließend wandte sich Nursulton an alle seine Landsleute und MMA-Fans und rief sie dazu auf, sich am Samstagabend um das Oktagon zu vereinen:

„So Gott will, findet mein Kampf am 5. September statt. Schaut zu, genießt es und unterstützt mich. Ich werde meine ganze Kraft einsetzen, um euch mit einem schönen Sieg glücklich zu machen.“

Ein Sieg in diesem Kampf würde Ruziboev direkt in die Top 15 der Weltergewichtsklasse befördern und ihn näher an das Titelrennen bringen.

Glaubt ihr, dass Nursulton Ruziboev die ungewöhnlichen Bewegungen von Michael Page am Boden neutralisieren kann, oder wird der Kampf über die volle Distanz gehen und durch die Punktrichter entschieden werden? Hinterlasst eure Prognosen in den Kommentaren!