Der Weltfußballstar Mohamed Salah, der in diesem Sommertransferfenster als ablösefreier Spieler zu Trabzonspor wechselte, sorgt in der Türkei weiterhin für großes Aufsehen und Begeisterung bei den Fans. Der Wohnsitz des ägyptischen Stürmers in der Stadt wurde von den lokalen Behörden auf höchster Ebene gewürdigt: Die Gemeinde Yomra in der Provinz Trabzon hat offiziell die Initiative ergriffen, die Straße, in der der Spieler wohnt, nach ihm zu benennen.

„Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan“: Offizielle Erklärung des Bürgermeisters

Der Bürgermeister von Yomra, Mustafa Bıyık, gab auf seinem offiziellen X-Account (ehemals Twitter) bekannt, dass der Stadtrat in Kürze einen speziellen Beschluss fassen werde:

„Mohamed Salah gilt als der größte Transfer in der Geschichte des türkischen Fußballs;

Wir sind sehr stolz darauf, dass er in unserem Bezirk lebt. In Kürze wird ein entsprechender Beschluss des Stadtrats gefasst, wonach die Straße, in der sich Salahs Haus befindet, in ‚Mohamed-Salah-Straße‘ umbenannt wird;

Als Bezirksverwaltung haben wir alles getan, was wir konnten. Jetzt liegt der Ball bei Salah selbst.“

Eine neue Ära und große Hoffnungen im türkischen Fußball

Die Entscheidung des ägyptischen Torjägers, als ablösefreier Spieler zum Trabzon-Klub zu wechseln, hat das weltweite Ansehen nicht nur von Trabzonspor, sondern der gesamten türkischen Süper Lig massiv gesteigert. Die lokale Öffentlichkeit und die Vereinsverantwortlichen glauben, dass Salahs Ankunft das Team nicht nur im Kampf um den Meistertitel in der heimischen Liga zurückbringt, sondern auch zu neuen Erfolgen in den europäischen Wettbewerben führen wird.

Die Umbenennung der Straße zu Ehren des Starspielers wird als symbolischer, aber sehr starker Schritt gewertet, um den Spieler noch enger an den Verein und die Stadt zu binden.

Glauben Sie, dass die Benennung einer Straße nach dem Spieler eine zusätzliche Verantwortung oder einen mentalen Druck auf Salah ausübt? Kann er Trabzonspor zum türkischen Meister machen? Hinterlassen Sie Ihre Meinungen und Prognosen in den Kommentaren!