Ein dramatischer Thriller und eine Parade von Weltstars in der Humo Arena: SQB besiegt BMB im Elfmeterschießen und gewinnt zum ersten Mal den Usbekischen Supercup Titel

Das Finale des usbekischen Futsal-Supercups 2026 fand in der prächtigen Humo Arena in Taschkent statt. Das Aufeinandertreffen der beiden führenden Teams des Landes, SQB und BMB, bot den Fans eine wahre Tor-Show, ein unerwartetes Comeback und ein Elfmeterschießen. Nachdem die reguläre Spielzeit mit einem 3:3-Unentschieden endete, behielten die Futsalspieler von SQB im Elfmeterschießen die Nerven und holten zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Supercup-Pokal.

3:3 und ein Nervenkrieg: Wie wurde der Titel entschieden?

Das Spiel begann von den ersten Sekunden an offen und offensiv. Obwohl das SQB-Team dank schneller Tore mit zwei Treffern in Führung ging, zeigte BMB großen Kampfgeist und glich aus:

2. Minute: Davlat Ibragimov brachte SQB früh in Führung (0:1);

27. Minute: Timur Salimov erhöhte den Vorsprung auf zwei Tore (0:2);

31. Minute: Jean Aldemiro erzielte den ersten Anschlusstreffer für BMB (1:2);

32. Minute: Nur eine Minute später stellte Bolt den Zwei-Tore-Vorsprung für SQB wieder her (1:3);

33. und 35. Minute: Der anhaltende Druck von BMB zahlte sich aus — Aldemiro schnürte einen Doppelpack und Vitor glich in der 35. Minute aus, was das Spiel in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen führte (3:3).

Im Elfmeterschießen, das zur Lotterie wurde, zeigten die SQB-Spieler Nervenstärke und gewannen mit 4:2.

Usbekischer Supercup — 2026

BMB — SQB 3:3 (nach Elfmeterschießen — 2:4)

Tore: Jean Aldemiro (31, 33), Vitor (35) — Davlat Ibragimov (2), Timur Salimov (27), Bolt (32).

Weltfußball-Legenden in Taschkent: Stars überreichen den Pokal

Dieses Finale wird nicht nur wegen des intensiven Spiels auf dem Parkett in die Geschichte eingehen, sondern auch wegen der hochkarätigen Gäste auf der Tribüne. Um das Spiel live in der Humo Arena zu verfolgen und an der Siegerehrung teilzunehmen, reisten nach Usbekistan Weltmeister, Champions-League-Sieger und internationale Fußball-Legenden:

Weltmeister und WM-Stars: Marco Materazzi, Cristian Zaccardo, Vincenzo Iaquinta (alle Weltmeister 2006 mit Italien), Jérôme Boateng (Weltmeister 2014 mit Deutschland) sowie Wesley Sneijder (Niederlande);

Ikonen des Weltfußballs: Júlio César und Oscar (Brasilien), Míchel Salgado (Real Madrid und Spanien), Esteban Cambiasso (Inter und Argentinien), Ricardo Quaresma (Porto und Portugal) sowie Kevin Kurányi (Deutschland).

Der Besuch dieser legendären Fußballstars und die persönliche Überreichung der Trophäen machten den Futsal-Abend in Taschkent zu einem echten internationalen Sportfest.

Was denken Sie: Hat SQB den ersten Titel in diesem dramatischen Finale verdient gewonnen, oder hätte BMB nach dem Comeback den Sieg eher verdient gehabt? Und wie sehr wird der Besuch solcher Weltstars das Ansehen unseres nationalen Futsals steigern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!