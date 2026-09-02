Das Ende einer Ära: Mourinho reagiert auf Messis Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Eines der größten Kapitel in der Geschichte des Weltfußballs wurde offiziell geschlossen. Der Kapitän und Anführer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, hat seinen Rücktritt vom internationalen Fußball bekannt gegeben. Real Madrid Cheftrainer José Mourinho blieb bei diesem historischen Ereignis nicht gleichgültig und würdigte die Karriere seines langjährigen Rivalen mit einer aufrichtigen Reaktion.

„Eine unvergessliche Karriere“: Mourinhos Respekt und Anerkennung

In einem Kommentar unter Messis Abschiedspost in den sozialen Medien betonte der portugiesische Taktiker, dass der Stellenwert des argentinischen Stars im Weltfußball unvergleichlich sei:

„Glückwunsch zu einer großartigen und unvergesslichen internationalen Karriere. Die nächste Copa América und Weltmeisterschaft werden völlig anders sein.“

Diese warmen Worte eines Trainers, der einst in den Duellen zwischen Barcelona und Real Madrid in erbitterter Rivalität stand, wurden von den Fans als Zeichen des immensen gegenseitigen Respekts zwischen zwei großen Fußballpersönlichkeiten aufgenommen.

Eine Reise seit 2005: Messis erstaunliche Statistiken

Lionel Messi lief 2005 erstmals im Trikot der „Albiceleste“ (die Himmelblauen) auf und blieb über 20 Jahre lang der unangefochtene Anführer der Nationalmannschaft. Seine internationalen Statistiken sind zu einem Rekord geworden, der im modernen Fußball kaum zu brechen ist:

207 Länderspiele: Unter Berücksichtigung aller offiziellen Spiele und Freundschaftsspiele;

125 Tore: Der beste Torschütze in der Geschichte der Nationalmannschaft;

68 Vorlagen: Hochkarätige Torchancen für seine Teamkollegen.

Träume erfüllt: Die gewonnenen Trophäen

Nachdem er jahrelang für das Ausbleiben großer Titel mit der Nationalmannschaft kritisiert wurde, eroberte Messi in den letzten Jahren seiner Karriere alle möglichen Gipfel:

2021 und 2024: Gewinner der Copa América;

2022: Weltmeister in Katar und Status als bester Spieler des Turniers;

2022: Gewinner der „Finalissima“ zwischen den Meistern aus Europa und Südamerika.

Mit dem Abschied von Lionel Messi geht nicht nur für die argentinische Nationalmannschaft, sondern für den gesamten Weltfußball eine große Ära zu Ende. Künftige große Turniere werden nun ohne seine Teilnahme stattfinden.

Was meint ihr, welches Spiel oder Tor von Lionel Messi im Trikot von Argentinien hat den bleibendsten Eindruck in der Fußballgeschichte hinterlassen? Kann die Albiceleste ihren Status bei der nächsten Weltmeisterschaft ohne ihn halten? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!