Der achtfache Gewinner des Ballon d'Or, der zum Symbol des modernen Fußballs geworden ist, Lionel Messi hat offiziell seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft bekannt gegeben. Während die glorreiche 21-jährige internationale Ära, die 2005 begann, zu Ende geht, haben führende Statistikzentren die einzigartigen Rekorde, Trophäen und den herausfordernden Weg voller Niederlagen zusammengefasst, den der Kapitän der „Albiceleste“ im Trikot der Nationalmannschaft verzeichnet hat.

Von 2005 bis 2026: 207 Spiele und erstaunliche Zahlen

Lionel Messispielte über 20 Jahre lang als absoluter Anführer der argentinischen Nationalmannschaft. Seine statistischen Ergebnisse für das Nationalteam sind zu Werten geworden, die im modernen Fußball kaum zu wiederholen sind:

207 Länderspiele: Messi ist der absolute Rekordhalter für die meisten Einsätze in der Geschichte des Landes, einschließlich aller offiziellen Spiele und Freundschaftsspiele;

125 Tore: Der Stürmer festigte seinen Status als bester Torschütze in der Geschichte der Nationalmannschaft;

68 Vorlagen: Durch die für seine Teamkollegen geschaffenen Chancen war Messi direkt an 193 der insgesamt erzielten Tore der Nationalmannschaft beteiligt;

Disziplin: Während seiner kompromisslosen Kämpfe auf dem Platz erhielt er im Trikot der Nationalmannschaft 9 gelbe und 2 rote Karten.

Träume werden wahr: 4 große Titel für die Nation

In den ersten Jahren seiner Karriere verfolgte Messi jahrelang das Stigma, keine großen Turniere mit der Nationalmannschaft gewinnen zu können. Doch er kämpfte mit Ausdauer und führte Argentinien schließlich auf den absoluten Gipfel des Weltfußballs:

Weltmeisterschaft (2022): Die Meisterschaft beim historischen Turnier in Katar und die Trophäe, auf die 36 Jahre gewartet wurde;

Copa América (2021 und 2024): Zwei aufeinanderfolgende Meistertitel, die ihre Überlegenheit auf dem Kontinent bewiesen;

Finalissima (2022): Ein glänzender Sieg über den Europameister Italien im Wembley-Stadion.

Schmerzhafte Niederlagen: Vergoßene Tränen und verlorene Finals

Leos internationale Reise besteht nicht nur aus goldenen Seiten. Seine Karriere umfasst auch schwere Schläge, die er gemeinsam mit Millionen argentinischer Fans erlebt hat:

WM-Finals 2014 und 2026: Messi führte die Nationalmannschaft zweimal ins entscheidende Finale der Weltmeisterschaft, verlor aber beide Male die Meisterschaft, als er nur einen Schritt von der Goldmedaille entfernt war;

Copa América-Finale 2016: Nach dem Elfmeterschießen gegen Chile kündigte Messi aufgrund des hohen psychischen Drucks seinen Rücktritt aus dem Team an, kehrte aber später aufgrund der Liebe und der Bitten des Volkes zurück.

Nachdem er alle Siege, bitteren Prüfungen und historischen Rekorde hinter sich gelassen hat, verließ Messi das Trikot der Nationalmannschaft mit dem Status einer ewigen Legende.

Was denken Sie, Lionel Messis welches Tor oder welches Turnier für die argentinische Nationalmannschaft hat den größten Eindruck in der Fußballgeschichte hinterlassen? Kann die „Albiceleste“ nach dem Abgang dieses legendären Kapitäns ihre weltweite Spitzenposition halten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!