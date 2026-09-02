Verzicht auf Millionen: Warum akzeptierte Gabriel Jesus eine Gehaltskürzung für den Wechsel zum FC Barcelona?

In der Schlussphase des Sommertransferfensters verstärkte der katalanische Klub FC Barcelona seinen Angriff mit einem erfahrenen Star. Der 29-jährige brasilianische Stürmer Gabriel Jesus, der für 8,6 Millionen Pfund vom FC Arsenal verpflichtet wurde, unterschrieb bei den „Blaugrana“ einen Dreijahresvertrag. Nach der offiziellen Bestätigung des Transfers sprach der Stürmer in einem Interview mit ESPN offen darüber, wie der Deal zustande kam, über das Projekt von Hansi Flick und warum er finanzielle Einbußen in Kauf nahm, um nach Katalonien zu wechseln.

„Ich hätte mit 29 nicht mit so einer Chance gerechnet“: Ein unerwartetes Angebot

Der Stürmer der brasilianischen Nationalmannschaft machte kein Geheimnis daraus, dass das Interesse des FC Barcelona für ihn eine völlig überraschende Nachricht war:

„Hätten Sie mich vor einem Monat gefragt, hätte ich gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit für diesen Wechsel sehr gering ist. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mit 29 Jahren die Chance bekomme, zu Barça zu wechseln;

Damit der Transfer zustande kam, musste nicht nur ich alles daransetzen, sondern auch die Führung des FC Barcelona hat ihren Teil auf hohem Niveau dazu beigetragen“, betonte Jesus.

Kindheitstraum über Geld gestellt und der Flick-Faktor

In einer Zeit, in der der katalanische Klub aufgrund von Financial-Fair-Play-Beschränkungen seine Gehaltskosten streng kontrolliert, spielte die persönliche Opferbereitschaft des brasilianischen Stürmers eine entscheidende Rolle für den erfolgreichen Abschluss dieses Transfers:

Finanzieller Kompromiss: „Ich habe einer deutlichen Gehaltskürzung zugestimmt, aber das Trikot des FC Barcelona zu tragen, ist ein lebenslanger Traum;

Strategische Verpflichtung: Der Dreijahresvertrag, der für eine relativ günstige Ablösesumme von 8,6 Millionen Pfund abgeschlossen wurde, ermöglicht es Cheftrainer Hansi Flick, für eine hochwertige Rotation und einen starken Konkurrenzkampf in der Offensive zu sorgen.

Nachdem er mit Manchester Cityin England Meisterschaften gewonnen hatte und später zu einer der tragenden Säulen des FC Arsenal wurde, erhält Jesus nun die Chance, seine Karriere in der spanischen La Liga neu zu beleben.

Glauben Sie, dass Gabriel Jesus, der für den Wechsel zum FC Barcelona sogar auf Gehalt verzichtet hat, unter Hansi Flick einen Stammplatz erobern kann oder wird er die Rolle des Ersatzstürmers einnehmen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!