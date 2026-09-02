Unerwarteter Rücktritt: Ilyos Zeytullayev und sein Stab verlassen Bunyodkor

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Unerwarteter Rücktritt: Ilyos Zeytullayev und sein Stab verlassen Bunyodkor

Beim in der usbekischen Super League spielenden Verein Bunyodkor aus Taschkent kam es zu einer unerwarteten und schwerwiegenden Veränderung. Cheftrainer Ilyos Zeytullayev und sein aus ausländischen Fachkräften bestehender Trainerstab wurden von ihren Aufgaben entbunden. Der Pressedienst des Klubs gab offiziell bekannt, dass die Zusammenarbeit einvernehmlich beendet wurde.

Abschied im gegenseitigen Einvernehmen: Wer ist gegangen?

Laut der offiziellen Stellungnahme von Bunyodkor hat sich der Trainerstab dazu entschlossen, freiwillig zurückzutreten:

  • Ilyos Zeytullayev — Cheftrainer;

  • Alessandro Spinoglio — Trainer;

  • Andres Moauro — Trainer;

  • Marco Nicodemo — Trainer.

Die Vereinsführung bedankte sich ausdrücklich bei den Fachleuten, die das Team in einer schwierigen Phase übernommen hatten:

„Wir danken Ilyos Bekirovich und seinen Assistenten für ihre effektive Arbeit, ihren Einsatz und ihr Engagement für die Zukunft der Mannschaft in schwierigen Zeiten und wünschen ihnen viel Erfolg für ihre weitere Trainerkarriere.“

Die „Schwalben“ auf der Suche nach einem neuen Anführer: Was ist der nächste Schritt?

Ilyos Zeytullayev, der in der italienischen Fußballschule ausgebildet wurde, versuchte nach seinem Amtsantritt bei Bunyodkor, moderne taktische Ansätze in den Kader einzubringen. Der intensive Wettbewerb in der Super League und das Ausbleiben konstanter Ergebnisse gelten jedoch als Hauptfaktoren, die diesen Rücktritt beschleunigt haben.

Bislang hat die Vereinsführung noch nicht bekannt gegeben, wer den Posten des Cheftrainers übernehmen wird. Ob die Mannschaft erfahrenen einheimischen Kräften anvertraut wird oder ob sich der Klub erneut für einen ausländischen Trainer entscheidet, soll sich in den kommenden Tagen klären.

War der Rücktritt von Ilyos Zeytullayev Ihrer Meinung nach die richtige Entscheidung für Bunyodkor? Welchen Experten würden Sie sich als neuen Cheftrainer wünschen, um das Team aus der schwierigen Lage zu führen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

BunyodkorIlyos ZeytullayevUsbekische Super LeagueFußballRücktritt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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