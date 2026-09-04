Nasaf besiegt Neftchi deutlich

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Nasaf besiegt Neftchi deutlich

Nasaf besiegte Neftchi im 20. Spieltag der Super League deutlich. In der Partie im Markaziy-Stadion in Qarshi erzielten die Gastgeber 6 Tore, während die Gäste zweimal antworten konnten.

Das Spiel wurde in der 6. Minute eröffnet. Umar Eshmurodov brachte Nasaf in Führung. Zwei Minuten später erhöhte Bobir Abdixoliqov auf 2:0, vorbereitet durch Sharof Muhitdinov.

In der 22. Minute traf Sharof Muhitdinov selbst und baute den Vorsprung auf drei Tore aus. Diesmal lieferte Adenis Shala die Vorlage.

Nasaf traf vor Ende der ersten Halbzeit erneut. In der 40. Minute erzielte Adenis Shala nach einem Zuspiel von Oybek Rustamov ein Tor.

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit erzielte Bobir Abdixoliqov sein zweites Tor in diesem Spiel. Sharof Muhitdinov war auch bei diesem Treffer der Vorlagengeber.

Neftchi verkürzte in der 58. Minute. Alisher Odilov erzielte das erste Tor für sein Team.

Nasaf erzielte in der 80. Minute ein weiteres Tor. Alibek Davronov nutzte ein Zuspiel von Sharof Muhitdinov.

Das letzte Tor des Spiels fiel in der 89. Minute. Stipe Peritsa erzielte das zweite Tor für Neftchi nach einer Vorlage von Alisher Odilov.

Somit endete die Partie in Qarshi mit einem 6:2-Sieg für Nasaf. Schiedsrichter der Partie war Ilgiz Tantashev, unterstützt von Andrey Sapenko und Timur Gaynullin. VAR-Schiedsrichter war Asker Najafaliyev, AVAR war Baxtiyorxo‘ja Shavkatov.

Im Spiel wurden Ikromjon Aliboyev (Neftchi) in der 5. Minute, Alibek Davronov (Nasaf) in der 56. Minute und Anvarjon G‘ofurov (Neftchi) in der 72. Minute verwarnt.

NasafNeftchiUsbekische Super LeagueFußballSpielbericht
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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