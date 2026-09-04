Wird Lionel Messi seinen Vertrag bei Inter Miami erfüllen

Nach dem Ende seiner internationalen Karriere bei Argentinien steht Lionel Messi vor wichtigen Entscheidungen bezüglich seiner Zukunft im Verein. Der legendäre Stürmer, der derzeit beim US-Club Inter Miami unter Vertrag steht, hat eine Vereinbarung bis 2028. Laut Goal.com erklärte der ehemalige MLS-Star Shaka Hislop, dass der Argentinier die Bedingungen dieses Vertrags vollständig erfüllen und anschließend eine Botschafterrolle im Verein übernehmen könnte. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Zur Erinnerung: Lionel Messi wechselte 2023 in die US-Liga. Dieser Transfer, der durch die Bemühungen von Inter Miami-Mitbesitzer David Beckham ermöglicht wurde, markierte einen historischen Wendepunkt für das Team aus Florida. Der für seine glänzenden Leistungen beim FC Barcelona bekannte Stürmer gewann kurz nach seiner Ankunft in den USA den Leagues Cup und den MLS Cup, sicherte sich mehrere MVP-Auszeichnungen und füllte die Stadien.

Zukunftspläne und Vertragsbedingungen

Die Führung von Inter Miami konnte die ursprüngliche Vereinbarung mit Lionel Messi verlängern. Dennoch stellt sich angesichts des Alters und der körperlichen Verfassung des Spielers oft die Frage, ob dieser Vertrag bis zum Ende erfüllt wird. Der erfolgreichste Spieler der Fußballgeschichte hat seine Länderspielkarriere nach 207 Einsätzen beendet, um sich voll auf den Vereinsfußball zu konzentrieren.

Lionel Messi zeigt auf dem Platz weiterhin sein hohes Niveau. So gewann sein Team beispielsweise in einem Spiel gegen Montreal mit 7:1, wobei der Stürmer vier Tore erzielte. Seine engen Freunde Luis Suárez und Rodrigo De Paul spielen ebenfalls für das Team. Es gibt auch Gerüchte, dass sein ehemaliger Teamkollege Neymar in die USA wechseln könnte, um das legendäre MSN-Trio wieder zu vereinen.

Shaka Hislop glaubt, dass Messi seine Karriere in den USA fortsetzen wird

Der Fußballexperte und ehemalige Torhüter des FC Dallas, Shaka Hislop, betont, dass Lionel Messi seinen Vertrag bis zum Ende respektieren wird. Er glaubt, dass einer der Hauptgründe die direkte Beteiligung des Argentiniers an der Eröffnung des neuen Stadions und an der zukünftigen Planung des Vereins ist.

Laut Hislop wird Messi nach Ablauf des Vertrags eine Botschafterrolle im Verein übernehmen und weiterhin in Miami leben. Er erwartet zudem, dass der Stürmer seinen Vertrag auf dem Platz erfüllt, sofern es sein körperlicher Zustand zulässt. Aufgrund seines Rücktritts aus der Nationalmannschaft und seines fortgeschrittenen Alters wird jedoch nicht erwartet, dass er an der nächsten Weltmeisterschaft teilnimmt.