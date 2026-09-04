„Wenn Mourinho anruft, gehe ich zu Real“: McTominays sensationeller Hinweis!

Scott McTominay, Mittelfeldspieler von Napoli und eine der treibenden Kräfte des Teams, sorgte mit einer Aussage über eine mögliche Fortsetzung seiner Karriere in Spanien für großes Aufsehen in der Fußballwelt. Der schottische Nationalspieler gab offen zu, dass er ein Angebot seines ehemaligen Mentors José Mourinho, der im Sommer das Traineramt bei Real Madrid übernommen hat, mit großem Interesse annehmen würde.

„Ich würde diese Option ernsthaft in Betracht ziehen“: Sport.es sensationelle Antwort an die Publikation

Laut Informationen der einflussreichen spanischen Sport.es Publikation bleibt die Beziehung zwischen Spieler und Trainer auf einem hohen Niveau:

Offenes Bekenntnis: Auf die Frage von Journalisten nach einem möglichen Wechsel zu Real Madrid unter José Mourinho antwortete der schottische Mittelfeldspieler ohne Zögern: „Wenn Mourinho mich anruft und mir einen Wechsel zu Real anbietet, würde ich diese Option sehr ernsthaft in Betracht ziehen“;

Hoher Stellenwert bei Napoli: Diese Aussage des Mittelfeldspielers, der in Neapel schnell die Herzen der Fans erobert hat und zu einer festen Größe im Mittelfeld geworden ist, hat in Italien für weitreichende Diskussionen gesorgt.

Debüt in Manchester und die Mentor-Schüler-Bindung

Der starke gegenseitige Respekt zwischen McTominay und Mourinho reicht bis in die Ära im Old Trafford im Jahr 2017 zurück:

Der erste Schritt unter José: Scott gab sein Debüt in der ersten Mannschaft im Jahr 2017, als Manchester Unitedvon José Mourinho trainiert wurde;

Status als „Lieblingskrieger“: Der portugiesische Spezialist hat die körperliche Stärke, die Disziplin auf dem Platz und den Einsatz des schottischen Spielers schon immer sehr geschätzt. Auch heute noch stimmen ihre taktischen Ansichten perfekt überein.

Mourinhos Rückkehr zu Real: 3 Siege in 3 Spielen

Die sensationelle Rückkehr von José Mourinho zu den Madrider Königlichen in diesem Sommer hat die Atmosphäre rund um den Verein komplett verändert:

Perfekter Start in La Liga: Unter der Leitung des erfahrenen portugiesischen Trainers hat der „Königliche Club“ in den ersten drei Spielen der nationalen Meisterschaft überzeugende Siege errungen und eine 100-prozentige Bilanz vorzuweisen;

Notwendigkeit der Kaderverstärkung: Es ist kein Geheimnis, dass Mourinho, der einen kompromisslosen Spielstil bevorzugt, einen physisch starken und zuverlässigen defensiven Mittelfeldspieler sucht, der seine Ideen im Zentrum perfekt umsetzen kann. Dies ist ein wichtiger Faktor, der den Transfer von McTominay zur Realität werden lassen könnte.

Glauben Sie, dass Scott McTominay sich im hochkarätig besetzten Mittelfeld von Real Madrid durchsetzen und einen Stammplatz erkämpfen kann? Denken Sie, dass José Mourinho seinen ehemaligen Schützling nach Madrid holen wird? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!