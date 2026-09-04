Citys Plan zur Eroberung Europas: Maresca gibt überraschenden Kader für die UCL bekannt

„Manchester City“ hat offiziell den endgültigen 23-Mann-A-Kader für die erste Phase der neuen, revolutionären UEFA Champions League-Saison eingereicht. Cheftrainer Enzo Maresca hat seine Strategie für die komplexe Serie von Spielen im neuen Format des Wettbewerbs umgesetzt, mit dem Ziel, den prestigeträchtigsten Titel Europas zu gewinnen. Das Fehlen einiger Schlüsselfiguren und das Auftauchen unerwarteter neuer Namen sorgen bei den Fans für hitzige Diskussionen.

Acht Duelle und eine dramatische Rückkehr ins Camp Nou

Gemäß dem neuen Format bestreiten die „Citizens“ in der ersten Phase insgesamt acht Spiele. Vier davon finden in Manchester statt, vier auswärts. Die Europapokal-Kampagne beginnt diesen Monat mit einer Reise nach Portugal zum Spiel gegen den FC Porto. Nach diesem schwierigen Auswärtsspiel empfängt das Etihad Stadium zwei große Gegner in Folge: Titelverteidiger Paris Saint-Germain und der griechische Klub AEK Athen werden in Manchester zu Gast sein.

Eines der spannendsten und dramatischsten Spiele im Kalender findet statt, nachdem sie ihre Stärke gegen RB Leipzig in Deutschland und Napoli, wo Kevin De Bruyne spielt, getestet haben. Es ist das Spiel gegen den FC Barcelona. Bemerkenswert ist, dass der spanische Mittelfeldspieler Rodri, der diesen Sommer „Manchester City“ verlassen hat, nun im Camp Nou gegen seinen ehemaligen Verein antreten wird. Ebenfalls im Kader sind Lens, die Abdukodir Khusanov verpflichtet haben, sowie ein abschließendes Spiel im Januar gegen Sporting.

Offizielle A-Liste für die UCL (23 Spieler):

Kurz vor Beginn des Wettbewerbs reichte der Verein die folgende 23-Mann-A-Liste bei der UEFA ein:

Torhüter: Gianluigi Donnarumma, Marcus Bettinelli, Gerónimo Rulli, Max-Edgar Chabo.

Verteidiger: Rúben Dias, Marc Guéhi, Rayan Aït-Nouri, Vitor Reis, Joško Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis.

Mittelfeldspieler: Elliot Anderson, Mateo Kovačić, Rayan Cherki, Jérémy Doku, Enzo Fernández, Matheus Nunes, Ayoub Bouaddi, Phil Foden.

Stürmer: Iliman Ndiaye, Erling Haaland, Allan Elias, Antoine Semenyo.

Neue Torhüter, die Rückkehr von Vitor Reis und die französische Intrige

Im Torwartbereich gab es große Veränderungen. Gerónimo Rulli ersetzte James Trafford, während die Aufnahme des 18-jährigen Max-Edgar Chabo in die A-Liste eine echte Überraschung war. Berichten zufolge wurde der junge Torhüter im Sommer vom französischen Klub Angers verpflichtet, und die Vereinsführung hatte eine Leihe in Betracht gezogen. Dennoch hielt Maresca ihn für einen der 16 Plätze für ausländische Spieler geeignet. Zusammen mit ihm wurden die Neuzugänge Enzo Fernández, Allan Elias, Iliman Ndiaye und andere in den Kader aufgenommen.

In der Defensive ist die Rückkehr des Brasilianers Vitor Reis in den Hauptkader bemerkenswert. Er verbrachte die Saison 2025/26 auf Leihbasis beim La-Liga-Klub Girona, der zur City Football Group gehört.

Wo sind Nico O'Reilly und Ryan McAidoo? Das Geheimnis der B-Liste gelüftet

Das Fehlen wichtiger Nachwuchsspieler wie Nico O'Reilly und Ryan McAidoo unter den 23 Spielern der A-Liste warf viele Fragen auf. Wie jedoch die Manchester Evening News berichteten, bedeutet dies nicht, dass sie nicht am Wettbewerb teilnehmen können. Gemäß den UEFA-Regeln können Spieler, die 21 Jahre oder jünger sind und seit mindestens zwei Jahren beim Verein sind, über die B-Liste für den Wettbewerb gemeldet werden.

O'Reilly und McAidoo wurden genau auf dieser B-Liste geführt. Da Maresca nicht alle vier Plätze für im Verein ausgebildete Spieler besetzt hat, meldete er 23 statt 25 Spieler auf der A-Liste, behält sich aber die Möglichkeit vor, die Reserve über die B-Liste zu verstärken.

Glauben Sie, dass diese von Enzo Maresca gewählte 23-Mann-A-Liste Manchester City den Sieg in der Champions League im neuen Format ermöglichen wird? Was denken Sie über die Veränderungen im Tor und Rodris Auftritt für Barcelona gegen City? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!