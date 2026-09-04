„Sein Name ist aus den Läden verschwunden“: Hat Atlético den Verkauf der Trikots von Julián Álvarez gestoppt?

Es wurde festgestellt, dass in den offiziellen Fanshops in der Nähe des Heimstadions des Madrider Klubs Atlético kein einziges Trikot eines der Hauptstars des Teams — des argentinischen Stürmers Julián Álvarez — verkauft wird. Diese unerwartete Nachricht, die von der britischen Publikation The Touchline verbreitet wurde, hat in der Fußballwelt für ernsthafte Diskussionen gesorgt. Vor dem Hintergrund der Unstimmigkeiten während des Sommertransferfensters schürt diese Situation in den Fan-Shops des Vereins weitere Zweifel an der Zukunft des Starspielers in Madrid.

Name aus den Regalen entfernt: Zufall oder ein verstecktes Signal?

Die Situation in den offiziellen Verkaufsstellen am Stadion hat die Aufmerksamkeit von Fans und Journalisten nicht ohne Grund auf sich gezogen:

Kein einziges Trikot mehr übrig: Das Fehlen der Trikots von Álvarez, dem wertvollsten und bekanntesten Stürmer von Atlético, in den zentralen Fanshops sieht nicht nach einem gewöhnlichen Ausverkauf aus. Es erweckt den Eindruck, dass seine Trikots komplett aus den Regalen entfernt wurden;

Sorgen der Fans: Angesichts der ständigen Gerüchte um den Stürmer in den letzten Wochen bringen die Fans diesen Umstand mit einer Abkühlung der Beziehungen zwischen dem Verein und dem Spieler in Verbindung.

Das Verbot für Barcelona und die Ablehnung der Arsenal-Option

Das vergangene Transferfenster verlief für den argentinischen Weltmeister äußerst angespannt:

Die Barcelona-Option: Im Sommer hatte Julián Álvarez ernsthafte Absichten, den Madrider Klub zu verlassen. Die Führung der „Colchoneros“ weigerte sich jedoch kategorisch, ihren Hauptstürmer zu ihrem direkten Konkurrenten in La Liga, dem FC Barcelona, ziehen zu lassen;

Das Angebot von Arsenal: Gleichzeitig versuchte auch der Londoner Klub Arsenal, den Transfer von Álvarez zu realisieren, doch diesmal lehnte der Spieler das Angebot persönlich ab, da er nicht nach England zurückkehren wollte;

Gezwungener Verbleib: Infolgedessen war der Stürmer gezwungen, aufgrund der Entscheidung der Vereinsführung gegen seinen Willen in Madrid zu bleiben.

Was sagt Diego Simeone? Training und das Spiel gegen Athletic

Trotz der unklaren Situation in den Läden und der Transfergerüchte versucht Cheftrainer Diego Simeone, Ruhe zu bewahren:

„Er wird in den Kader berufen“: Der Madrider Trainer erklärte offen, dass Álvarez im Training sehr gute Leistungen zeige und für das wichtige Spiel gegen Athletic Bilbao in den Kader berufen werde;

Druck auf dem Platz: Obwohl Simeone versucht, die Situation zu entschärfen, ist spürbar, dass auf Ebene der Marketingabteilung und der Vereinsführung weiterhin eine kühle Haltung gegenüber dem Spieler herrscht.

Glauben Sie, dass das Verschwinden der Trikots von Julián Álvarez aus den Fanshops nur ein technischer Fehler ist oder das erste Anzeichen für einen spektakulären Abgang im Wintertransferfenster? War es die richtige Entscheidung, ihm den Wechsel zu Barcelona zu verwehren? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!