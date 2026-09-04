1-Dollar-Münzen mit Trump-Motiv in den USA im Verkauf

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1-Dollar-Münzen mit Trump-Motiv in den USA im Verkauf

In den USA wurden neue 1-Dollar-Münzen mit dem Bildnis von Präsident Donald Trump in den Verkauf gebracht. Die US-Münzprägeanstalt hat sie anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der Unabhängigkeit des Landes herausgegeben.

Die goldfarbene Münze zeigt auf der einen Seite das Porträt von Trump und auf der anderen Seite das Siegel des US-Präsidenten. Auf dem Schild des Siegels ist zudem die Zahl „250“ zu sehen, die auf das 250-jährige Jubiläum des Landes hinweist.

Obwohl der Nennwert der Münze 1 Dollar beträgt, wird eine Rolle mit 25 Stück für 61 Dollar und ein Beutel mit 100 Münzen für 154,50 Dollar verkauft.

Nach Angaben der US-Münzprägeanstalt sind diese Münzen gesetzliche Zahlungsmittel. Sie sollen jedoch erst ab Herbst 2026 in Umlauf gebracht werden.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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