Tabellenführer geschlagen: Nasaf erzielt 6 Tore gegen Neftchi in Qarshi

Usbekische SuperligaIn der 20. Runde erlebten die Fans das sensationellste und unerwartetste Ergebnis der laufenden Saison. Der souveräne Tabellenführer Neftchi Fergana war zu Gast bei Nasaf in Qarshi und musste eine herbe 2:6-Niederlage hinnehmen. Dieses torreiche und dramatische Duell wurde zum produktivsten und spektakulärsten Spiel der Runde und der gesamten Meisterschaft.

Blitzkrieg in Qarshi: Doppelpack von Bobur Abdukholiqov und 4:0 zur Halbzeit

Die Schützlinge von Ruziqul Berdiyev begannen die Partie mit beispiellosem Druck und entschieden das Schicksal des Spiels bereits in den ersten Minuten:

Doppelschlag in der Anfangsphase: In der 7. Minute eröffnete Umarbek Eshmurodov den Torreigen, und nur eine Minute später, in der 8. Minute, ließ Bobur Abdukholiqov dem gegnerischen Torhüter keine Chance und erhöhte auf 2:0;

Totale Dominanz in der ersten Halbzeit: Die „Drachen“ ließen in ihrem Offensivdrang nicht nach. In der 22. Minute erhöhte Sharof Muhitdinov auf 3:0, und in der 40. Minute erzielte der Legionär Adenis Shala das vierte Tor gegen den Tabellenführer, sodass die Teams mit einem 4:0 in die Pause gingen;

Abdukholiqovs Doppelpack: Zu Beginn der zweiten Halbzeit blieb die Initiative bei den Gastgebern – in der 53. Minute erzielte Bobur Abdukholiqov sein zweites und das fünfte Tor seiner Mannschaft.

Neftchis Antwort und der Schlusspunkt

Die Mannschaft aus Fergana wachte spät auf und versuchte mit aller Kraft, den Rückstand zu verkürzen:

Antworten von Odilov und Perica: In der 59. Minute verkürzte der eingewechselte Alisher Odilov auf 5:1. Kurz vor Spielende, in der 89. Minute, erzielte ein weiterer Joker, Stipe Perica, das zweite Tor für die Gäste;

Davronovs Treffer: Trotz der Bemühungen der Gäste erzielte Alibek Davronov in der 80. Minute das sechste Tor für Nasaf und begeisterte die Fans erneut. Der Endstand lautete 6:2.

Situation in der Tabelle: Wird das Titelrennen spannender?

Nach diesem sensationellen Sieg hat sich die Situation in der Superliga-Tabelle wie folgt verändert:

Nasaf rückt vor: Der Verein aus Qarshi kommt nun auf 28 Punkte, klettert auf den 7. Tabellenplatz und setzt den Kampf um die oberen Ränge fort;

Neftchi bleibt Tabellenführer: Trotz der schweren Niederlage bleibt das Team von Vitaliy Levchenko mit 45 Punkten Tabellenführer der Superliga. Doch nach dieser schmerzhaften Pleite haben die Verfolger nun deutlich bessere Chancen, den Abstand zu verkürzen.

Was war Ihrer Meinung nach der Grund für die unerwartet hohe Niederlage von Neftchi in Qarshi – Müdigkeit oder die perfekte Taktik von Nasaf? Wie wird sich diese Niederlage auf die Moral der Mannschaft aus Fergana im Titelrennen auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!