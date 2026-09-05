Mourinho wirft Real Betis Spielern offene Simulation vor – ein Duell der Schlitzohrigkeit

Real Madrid Cheftrainer José Mourinho kritisierte nach dem dramatischen 1:0-Sieg am 4. Spieltag der La Liga das Verhalten der Spieler von Real Betis scharf und ironisch. Der für seine pointierten Aussagen bekannte Portugiese beschrieb seine eigenen Spieler als übermäßig ehrlich und „naiv“, während er die gegnerische Mannschaft als durchtrieben bezeichnete, die es meisterhaft versteht, das Maximum aus den Entscheidungen des Schiedsrichters herauszuholen.

„Unsere sind ehrlich und naiv, der Gegner ist übermäßig schlitzohrig“

Auf der Pressekonferenz verglich José Mourinho offen die Reaktion der Spieler beider Teams auf Regelverstöße:

Ein Duell der Schlitzohrigkeit auf dem Platz: „Die Spieler von Real Betis sind viel gerissener und übertreffen die Vertreter von Real Madrid in dieser Hinsicht bei weitem. Die Spieler von Real sind sauber und naiv“, betonte Mourinho;

Reaktion nach einem Foul: Dem Trainer zufolge stehen die Madrilenen auch nach Fouls nicht durch Simulation am Boden, sondern stehen sofort wieder auf und setzen das Spiel tapfer fort;

Taktik zur Täuschung der Schiedsrichter: Die Gegenspieler hingegen nutzen jeden kleinsten Kontakt, um zu versuchen, so viele Karten oder Freistöße wie möglich von den Schiedsrichtern zu provozieren.

Valverdes Standhaftigkeit und ein „Spektakel“ vor seinen Augen

Mourinho untermauerte seine Meinung mit konkreten Beispielen und verglich zwei wichtige Situationen im Spiel:

Der Vorfall in der 1. Minute und der Mut des Kapitäns: „Warum spreche ich von Naivität? Gleich in der ersten Minute traten sie Valverde auf den Fuß. Aber Federico fiel nicht hin und schrie nicht, er stand sofort auf und zeigte die Gelassenheit, die einem Real Madrid Spieler gebührt“;

Eine Situation, die einen Krankenwagen erfordert hätte: „Eine ähnliche Situation ereignete sich mit einem gegnerischen Spieler direkt vor meinen Augen, neben der technischen Zone. Glauben Sie mir, als ich ihn vor Schmerzen zappeln sah, dachte ich, wenn kein Krankenwagen auf den Platz kommt, wird er nie wieder aufstehen können“, witzelte der Trainer.

Mourinhos psychologischer Druck auf die Schiedsrichter

Die Aussage des Portugiesen ist nicht nur ein emotionaler Ausbruch, sondern ein durchdachter taktischer Schachzug für zukünftige Spiele:

Aufmerksamkeit der Schiedsrichter lenken: Mit einer solchen Aussage fordert der Trainer die Schiedsrichter der spanischen Liga auf, nicht auf die ständigen Simulationen der Gegner hereinzufallen und das faire Spiel von Real zu schützen;

Stärkung der Team-Moral: Indem er seine Schützlinge als „wahre Kämpfer“ und „naive Gentlemen“ darstellt, stärkt er den Teamgeist innerhalb der Mannschaft.

Glauben Sie, dass man im modernen Fußball so ehrlich und naiv wie Real Madrid spielen sollte, oder sind kleine Tricks und Simulationen wie bei Real Betis für den Sieg gerechtfertigt? Ist Mourinhos ironischer Vorwurf gegen den Gegner berechtigt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!