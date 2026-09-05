Über 11.000 Piercings: Wie Elaine Davidson einen Rekord aufstellte

Die Schottin Elaine Davidson hat mit ihrem Aussehen und ihrem einzigartigen Stil weltweite Aufmerksamkeit erregt. Sie stellte einen außergewöhnlichen Rekord auf, indem sie mehr als 11.000 Piercings und verschiedene Metallverzierungen an ihrem Körper anbringen ließ.

Die zahllosen Verzierungen an ihrem Körper haben dazu geführt, dass Elaine als der Mensch mit den meisten Piercings der Welt bekannt ist. Diese Leistung hat ihren Namen mit den Guinness-Weltrekorden verbunden.

Eleines farbenfrohes und unverwechselbares Erscheinungsbild versetzt viele in Staunen. Ihr Rekord wird seit Jahren als einer der ungewöhnlichsten Rekorde überhaupt genannt.