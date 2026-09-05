Ein historisches und aufregendes Ereignis für den gesamten usbekischen Fußball und die Sportgemeinschaft entfaltet sich auf den Plätzen der englischen Premier League. Im Rahmen des 3. Spieltags der EPL empfängt der Tabellenführer Manchester Cityden Verein Coventry, und der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Husanov, hat einen Platz in der Startelf des Weltklasse-Giganten erhalten. Dieses Aufeinandertreffen, das am 5. September um 19:00 Uhr Taschkenter Zeit im Etihad Stadium beginnt, wird zweifellos die Blicke von Millionen unserer Landsleute auf das Spielfeld fesseln.

Umgeben von Weltstars: Husanov im Abwehrzentrum des EPL-Giganten

Manchester Cityhat das Trainerteam für dieses Spiel die Verteidigungslinie den stärksten und fähigsten Spielern anvertraut:

Historischer Start: Zum ersten Mal in der Geschichte des usbekischen Fußballs wird ein Vertreter unseres Landes von der ersten Minute an für den amtierenden EPL-Meister und eines der renommiertesten Teams der Welt auflaufen;

Defensivbollwerk mit Donnarumma und Dias: Heute bildet Abdukodir Husanov zusammen mit Ruben Dias, Marc Guehi und Josko Gvardiol ein stabiles Schild im Zentrum und auf den Außenbahnen der Abwehr. Das Tor wird von einem der besten Torhüter der Welt, Gianluigi Donnarumma, gehütet;

Offensivkraft und Erling Haaland: Im Mittelfeld und im Angriffstrio agieren Rayan Cherki, Antoine Semenyo, Iliman Ndiaye, Elliot Anderson, Nico O'Reilly sowie der gefährlichste Torjäger des Planeten, Erling Haaland.

Manchester Citys alleinige Tabellenführung und der Coventry-Test

Die beiden Teams treffen aufeinander, während sie sich an völlig entgegengesetzten Enden der Tabelle befinden:

Die 100-Prozent-Bilanz der „Citizens“: Manchester City hat in den ersten beiden Runden zwei überzeugende Siege errungen und belegt mit 6 Punkten den 1. Platz in der Tabelle;

Coventry in der Gefahrenzone: Die Gäste sind schlecht in die neue Saison gestartet, konnten noch keinen einzigen Punkt holen und belegen derzeit den 17. Platz;

Die Hauptstärken des Gegners: Mit erfahrenen Spielern wie Carl Rushworth, Ethan Pinnock, Bobby Thomas und Taiwo Awoniyi in der vordersten Linie wird Coventry versuchen, im Etihad für eine Sensation zu sorgen.

Eine neue Ära für den usbekischen Fußball

Dass Abdukodir Husanov für ein solch hochkarätiges Pflichtspiel in die Startelf berufen wurde, ist aus folgenden Gründen bedeutsam:

Anerkennung von großem Vertrauen und Können: Einen Platz in der Startelf der anspruchsvollsten Liga und des wettbewerbsfähigsten Teams der Welt zu ergattern, ist ein Beweis dafür, dass die physische und taktische Vorbereitung unseres Verteidigers auf dem Höhepunkt ist;

Freude für Millionen von Fans: Dieses Spiel ist nicht nur ein Kampf um drei Punkte, sondern wird als großer Meilenstein auf dem Weg der usbekischen Legionäre, sich in der Elite des Weltfußballs zu etablieren, in die Geschichte eingehen.

Was glaubst du, wie Abdukodir Husanov heute im Etihad in der Abwehr von Manchester City abschneiden wird? Kann er ein fester und unverzichtbarer Stammverteidiger für das Team werden? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren und unterstütze unseren Landsmann!