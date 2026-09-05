Ehemaliger russischer Kommunikationsminister wegen Gründung der berüchtigten Finanzpyramide „Finiko“ angeklagt

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Ehemaliger russischer Kommunikationsminister wegen Gründung der berüchtigten Finanzpyramide „Finiko“ angeklagt

Nikolay Nikiforov, der ehemalige Minister für Kommunikation und Massenmedien der Russischen Föderation, wurde in Abwesenheit offiziell im Fall der weltweit berüchtigten Finanzpyramide „Finiko“ angeklagt. Wie die Zeitung Kommersant unter Berufung auf Ermittlungskreise berichtet, wird dem ehemaligen hochrangigen Beamten die Gründung einer kriminellen Vereinigung sowie schwerer Betrug vorgeworfen. Der Ex-Minister, der sich derzeit außerhalb Russlands aufhält, gilt als eine der Hauptfiguren hinter der massiven Finanzfalle, die Tausende Bürger um ihr Erspartes brachte.

Das „Innopolis Architect“-Schema: Wie wurden Gelder ins Ausland geschafft?

Die Ermittlungsbehörden haben die Verwicklung des ehemaligen Bundesministers in Finanzmanipulationen und das Geldwäsche-System aufgedeckt:

  • Status als Hauptorganisator: Den Ermittlungsergebnissen zufolge war Nikolay Nikiforov nicht nur ein Partner der Finiko-Pyramide, sondern einer der Hauptorganisatoren, die sie leiteten und steuerten;

  • Offshore- und Auslandskanäle: Die Gelder der getäuschten Anleger wurden über die Firma „Innopolis Architect“ auf ausländische Konten transferiert;

  • Eigentumsverhältnisse und Partnernetzwerk: Während der CEO und Miteigentümer der Firma der Designer Azat Tukhvatullin ist, war der zweite Miteigentümer der ehemalige Minister Nikolay Nikiforov selbst, der über die GmbH „Innopolis Development“ beteiligt war;

  • Tarnung durch staatliche Projekte: Die Firma „Innopolis Architect“, die der Geldwäsche verdächtigt wird, war aktiv an Bauprojekten für Russlands größte Innovationsstadt „Innopolis“ in der Nähe von Kasan beteiligt.

8.000 Opfer und 5 Milliarden Rubel: Die Verhaftung von „Tiffany“

Das Finiko-Projekt lockte Menschen mit Versprechen auf schnellen Reichtum und verursachte beispiellose finanzielle Schäden:

  • Gefälschte 25 % Jahresrendite: Unter dem Deckmantel von Kryptowährungen und hochrentablem Handel versprachen die Betrüger den Anlegern eine garantierte Rendite von bis zu 25 % pro Jahr;

  • 8.000 offizielle Opfer: Bislang wurden im Rahmen des Strafverfahrens fast 8.000 Bürger offiziell als geschädigt anerkannt;

  • 5 Milliarden Rubel Schaden: Der Gesamtverlust der Anleger beläuft sich auf etwa 5 Milliarden Rubel (ca. 55 Millionen Dollar);

  • Partnerin mit dem Spitznamen „Tiffany“ verhaftet: Die Strafverfolgungsbehörden haben Anna Serikova verhaftet, eine Leiterin eines Zweigs der Pyramide, die im Netzwerk unter dem Pseudonym „Tiffany“ bekannt war.

Vergangenheit in der Regierung und Haftbefehl in Abwesenheit

Nikiforovs früherer hoher politischer Status sorgt für eine noch breitere öffentliche Debatte über den Skandal:

  • Zeit als junger Minister: Nikolay Nikiforov war vom 21. Mai 2012 bis zum 8. Mai 2018 russischer Minister für Kommunikation und Massenmedien und galt damals als jüngster Minister in der Geschichte des Landes;

  • Aussicht auf internationale Fahndung: Da der Beamte Russland verlassen hat, wurde die Anklage in Abwesenheit erhoben und es werden Maßnahmen ergriffen, um ihn international zur Fahndung auszuschreiben.

Glauben Sie, dass die Verwicklung hochrangiger Staatsbeamter und Ex-Minister in solche Betrugsnetzwerke ein Zeichen für schwache Kontrolle oder die Versuchung des schnellen Geldes ist? Warum glauben normale Menschen immer noch an „25-Prozent-Wunder“ und vertrauen ihr Erspartes blind an? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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