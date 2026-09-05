Lamine Yamal in den Kapitänsrat des FC Barcelona aufgenommen

Berichten von Mundo Deportivo zufolge hat der katalanische Verein FC Barcelona offiziell seinen neuen Kapitänsrat für die Saison 2026-27 bestätigt. Cheftrainer Hansi Flick hat nach den Sommertransfers und Kaderveränderungen eine neue Führungsstruktur etabliert. In dieser neuen Phase wurde auch der junge Star Lamine Yamal offiziell in die Gruppe der Kapitäne aufgenommen, wie Goal.com berichtet .

Es ist bekannt, dass Raphinha und Pedri auf persönliche Entscheidung von Hansi Flick hin zum ersten bzw. zweiten Kapitän ernannt wurden. Für die verbleibenden drei Plätze wurde in der Kabine eine geheime Abstimmung durchgeführt. Als Ergebnis gewannen Eric García, Frenkie de Jong und der erst 19-jährige Lamine Yamal das Vertrauen ihrer Teamkollegen und komplettierten die Top 5.

Diese tiefgreifenden Veränderungen im Verein wurden durch die jüngsten Abgänge und Leihen erfahrener Spieler ausgelöst. Insbesondere die Abwesenheit von Marc-André ter Stegen und Ronald Araújo hatte eine Führungslücke hinterlassen. Daher beschlossen der Trainerstab und die Spieler, eine neue Hierarchie zu bilden, um ein gesundes Umfeld zu bewahren und den Zusammenhalt auf dem Platz zu sichern.

Hansi Flicks Wahl und die Demokratie im Team

Berichten zufolge hatte Hansi Flick seine Hauptkandidaten bereits während der Saisonvorbereitung festgelegt. Der deutsche Trainer behielt Raphinha und Pedri auf den obersten Positionen und überließ es den Spielern, die restlichen Plätze zu bestimmen. Dieser Ansatz soll den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft weiter gestärkt haben.

Die Aufnahme von Eric García wird mit seiner hohen Disziplin und verantwortungsbewussten Einstellung im Training erklärt. Frenkie de Jong wurde nach dem Abgang von Ter Stegen als eine der erfahrensten Figuren im Team zu einer logischen Wahl. Dennoch liegt das Hauptaugenmerk auf der Aufnahme von Lamine Yamal in diese Gruppe.

Der historische Aufstieg von Lamine Yamal

Dass Lamine Yamal, der derzeit das legendäre Trikot mit der Nummer 10 trägt, bereits mit 19 Jahren in den Kapitänsrat aufgenommen wurde, ist ein starkes Signal für die Zukunft des FC Barcelona. Sein Status basiert nicht auf traditionellen Altersprinzipien, sondern auf seinem enormen sportlichen Einfluss und seinen Führungsqualitäten auf dem Platz.

Der katalanische Verein ist es gewohnt, jungen Spielern solche Verantwortung zu übertragen. Auch wenn Gavi vor zwei Jahren in einem Spiel gegen Sevilla kurzzeitig die Kapitänsbinde trug, hebt die offizielle Aufnahme von Yamal in die Top 5 seine Rolle im Projekt von Hansi Flick auf eine völlig neue Ebene.