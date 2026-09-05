Athletic Bilbao und Atlético Madrid treffen am 4. Spieltag der La Liga aufeinander

Der 4. Spieltag der spanischen La Liga bietet ein weiteres Spitzenspiel, das Millionen von Fußballfans vor die Bildschirme locken wird. Im majestätischen San-Mamés-Stadion, der uneinnehmbaren Festung des Baskenlandes, empfängt Athletic Bilbao den Club Atlético Madrid. Die Partie, die um 19:15 Uhr Taschkenter Zeit angepfiffen wird, verspricht nicht nur den Kampf um drei Punkte, sondern auch ein Duell zweier starker Charaktere, kompromissloser Taktiken und zahlreicher Stars.

Der Test in der Festung San Mamés: Die Williams-Brüder und Laportes Abwehrbollwerk

Obwohl die Gastgeber in den ersten drei Runden nur 3 Punkte sammeln konnten und auf den 13. Tabellenplatz abgerutscht sind, setzen sie alles daran, jeden Favoriten auf eigenem Platz zu schlagen:

Tor und Abwehr: Das Tor hütet die Nummer eins der spanischen Nationalmannschaft, Unai Simón. Im Abwehrzentrum stehen der zurückgekehrte erfahrene Aymeric Laporte und Yeray Álvarez, während auf den Außenbahnen Jesús Areso und Yuri Berchiche agieren;

Das Mittelfeld: Das Mittelfeld ist Inigo Ruiz, Beñat Prados und dem kreativen Spielmacher Oihan Sancet anvertraut;

Pfeilschnelle Flügel: In der Offensive werden Europameister Nico Williams, Kapitän Iñaki Williams und das junge Talent Roberto Navarro die Stabilität der gegnerischen Abwehr auf die Probe stellen.

Diego Simeones erneuerte Armee: Lookman, Lee Kang-in und Grimaldo von Beginn an

Nach 7 Punkten aus den ersten Spielen und dem 4. Tabellenplatz reist das Team von Diego Simeone mit einer stark veränderten und äußerst offensiven Aufstellung nach Bilbao:

Torwart und Bollwerk: Hinter einem der zuverlässigsten Torhüter der Welt, Jan Oblak, bilden Marc Pubill und David Hancko das Abwehrzentrum. Auf den Außenbahnen sorgen der unermüdliche Marcos Llorente und der Linksverteidiger-Spezialist Alejandro Grimaldo für Betrieb;

Eiserne Disziplin im Mittelfeld: Im Zentrum agieren der Sohn des Trainers, Giuliano Simeone, das Talent Pablo Barrios, der dänische Abräumer Morten Hjulmand sowie der ballsichere Álex Baena;

Neue Gefahr im Angriff: Die Madrider Offensive wird von einem der gefährlichsten Flügelspieler der Welt, Ademola Lookman, und dem koreanischen Ausnahmetalent Lee Kang-in angeführt, die für Gefahr im Strafraum der Gastgeber sorgen sollen.

Die Tabellensituation: Kampf um die Spitze oder baskische Sensation?

Dieses Spiel wird den Kampf an der Spitze der La Liga weiter verschärfen:

Atléticos 10-Punkte-Plan: Sollten die Madrilenen gewinnen, erreichen sie die 10-Punkte-Marke und untermauern ihre Ambitionen im Rennen um die Tabellenspitze;

Athletics Chance aus der Krise: Für die Gastgeber ist es eine dringende Aufgabe, den 13. Platz zu verlassen und einen der Turnierfavoriten vor den eigenen Fans zu stoppen.

Wer wird sich in der hitzigen Atmosphäre des San Mamés durchsetzen — Athletic unter der Führung von Laporte und den Williams-Brüdern oder Simeones Madrilenen, verstärkt durch Lookman und Lee Kang-in? Welcher Star entscheidet das Spiel? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!