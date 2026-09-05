Barcelona-Trainer spricht über die Niederlage von Real Madrid gegen Betis

Das Titelrennen in der spanischen La Liga nimmt mit unerwarteten Wendungen an Fahrt auf. Real Madrid verlor in einem hart umkämpften Auswärtsspiel gegen Betis mit 0:1 und ließ wichtige Punkte liegen. Vor dem Hintergrund des Ausrutschers des Erzrivalen äußerte sich Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick gegenüber der Presse, bewertete die Leistung der Madrilenen und erläuterte die Hauptziele seines eigenen Teams. Barca Universal veröffentlichte die Worte des deutschen Trainers.

Ein schwerer Schlag bei Betis: Die Entscheidung in der 81. Minute

Trotz aller Bemühungen in der schwierigen Partie in Sevilla gingen die Madrilenen leer aus:

Eine bittere Auswärtsniederlage: Im Rahmen des 3. Spieltags der spanischen Meisterschaft waren die „Königlichen“ bei Betis zu Gast und scheiterten daran, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen;

Das einzige Tor in der 81. Minute: Das Schicksal des Spiels entschied sich kurz vor Schluss – ein Treffer der Betis-Spieler in der 81. Minute versetzte dem Madrider Giganten den ersten schmerzhaften Dämpfer der Saison;

Vergebliche Angriffe: Obwohl Real Madrid während des Spiels eine Reihe guter Gelegenheiten zur Führung herausspielte, verhinderte das aufopferungsvolle Spiel des gegnerischen Torhüters und der Verteidiger einen Torerfolg.

Flicks nüchternes Eingeständnis: „Wir konzentrieren uns nur auf uns selbst“

Der Barcelona-Cheftrainer bewertete den Ausrutscher des Rivalen objektiv und verdeutlichte den Fokus der Katalanen:

Respekt vor der gegnerischen Leistung: Der deutsche Trainer erkannte die Bemühungen von Real Madrid an: „Real hat gut gespielt und viele Möglichkeiten zum Sieg kreiert“, betonte Flick;

Pflichtbewusstsein: Gleichzeitig erinnerte der Trainer daran, dass man sich nicht von den Ergebnissen der Konkurrenz ablenken lassen dürfe: „Aber für uns ist das Wichtigste, uns auf uns selbst und unser eigenes Spiel zu konzentrieren“;

Das Prinzip, keine Euphorie aufkommen zu lassen: Flick fordert, innerhalb der Mannschaft Ruhe zu bewahren und die Tabellenführung in der La Liga ohne unnötige emotionale Aufregung zu festigen.

Spannung in der Tabelle: Barcelona hat einen wichtigen Vorteil

Die Ergebnisse dieses Spieltags haben den Kampf an der Spitze der La Liga weiter verschärft:

Punktgleichheit — 9:9: Derzeit hat Real Madrid 9 Punkte und liegt aufgrund der Tordifferenz auf dem zweiten Platz;

Der Tabellenführer mit einem Nachholspiel: Barcelona führt die Tabelle ebenfalls mit 9 Punkten an, allerdings haben die Katalanen ein Spiel weniger absolviert als ihr Rivale;

Chance, den Vorsprung auszubauen: Sollten die Schützlinge von Flick ihr Nachholspiel gewinnen, könnten sie mit 3 Punkten Vorsprung auf Madrid enteilen und sich bereits zu Saisonbeginn als alleiniger Tabellenführer etablieren.

Glauben Sie, dass die Niederlage von Real Madrid gegen Betis nur ein zufälliger Ausrutscher war oder zeigen sich tieferliegende taktische Probleme im Spiel der Mannschaft? Kann Barcelona unter Hansi Flick die Chance des Nachholspiels nutzen, um den Abstand zu vergrößern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!