Eine sensationelle und unerwartete Wende an der ukrainischen Front: Die Publikation „Ukrainskaja Prawda“ und der Abgeordnete der Werchowna Rada, Oleksij Hontscharenko, berichteten, dass Einheiten der ukrainischen Streitkräfte den Befehl erhalten haben, das Feuer entlang der Front für 3 Tage einzustellen. Dieser „Modus der Stille“ fällt direkt mit dem von Donald Trump entsandten Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner und deren dringendem diplomatischen Besuch in Moskau und Kiew zusammen.

72-stündige totale Waffenruhe: Kämpfe zu Lande, zu Wasser und in der Luft eingestellt

Berichten zufolge umfasst der an die Militäreinheiten ergangene Befehl umfassende Anforderungen zur Einstellung der Kampfhandlungen:

Genaue Dauer und Einschränkungen: Der Modus der Waffenruhe beginnt am 5. September um 00:00 Uhr und gilt bis zum 8. September um 23:59 Uhr;

Totale Stille an drei Fronten: Der Abgeordnete Oleksij Hontscharenko bestätigte, dass der Modus der Stille für alle Richtungen gleichermaßen gilt – Bodenkämpfe, Drohnen- und Raketenangriffe aus der Luft sowie Operationen zur See;

Offizielles Schweigen und Erwartung: Aufgrund der äußerst heiklen Phase des Konflikts gab es bisher keine offizielle öffentliche Stellungnahme der ukrainischen militärischen und politischen Führung zu diesem Befehl.

Die Mission der Trump-Gesandten und der große diplomatische Druck

Internationale politische Kreise deuten darauf hin, dass diese Entscheidung das Ergebnis von Notfallverhandlungen ist, die von Washington geführt werden:

Die Reise von Witkoff und Kushner: Die analytische Publikation „Strana.ua“ stellt fest, dass die potenzielle 3-tägige Waffenruhe zeitlich genau mit den Verhandlungen zusammenfällt, die Trumps Hauptunterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner mit Putin in Moskau und anschließend mit Selenskyj in Kiew führen werden;

Washingtons Forderung und der Sicherheitskorridor: Zuvor war bekannt geworden, dass das Weiße Haus Moskau und Kiew gebeten hatte, während des Aufenthalts der Diplomaten in der Region keine Schläge auszuführen und Angriffe auf Hauptstädte sowie Energieinfrastruktur einzustellen;

Die erste Generalprobe für einen großen Waffenstillstand: Analysten vermuten, dass diese dreitägige Pause ein erster Testkorridor des Weißen Hauses sein könnte, um den Konflikt insgesamt einzufrieren und die tatsächliche Bereitschaft der Parteien für ein Friedensabkommen zu prüfen.

Glauben Sie, dass dieser 3-tägige Modus der Stille, der während des Besuchs der Vertreter der Trump-Administration verkündet wurde, auf dem Schlachtfeld vollständig eingehalten wird oder gebrochen werden könnte? Kann diese kurzfristige Pause ein echter Startschuss sein, um den jahrelangen Krieg zu beenden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!