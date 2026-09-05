Barcelona vor schwerem Verlust: Lamine Yamal verpasst Training

Der spanische Klub Barcelona steht vor dem La-Liga-Auswärtsspiel gegen Valencia vor einem ernsthaften Personalproblem. Der strahlende Star und führende Flügelstürmer des Teams, Lamine Yamal, nahm nicht am letzten Training am Samstag teil, was seinen Einsatz im Mestalla in Frage stellt. Diese Nachricht hat bei Fans und Trainerstab für Besorgnis gesorgt, während sich die Mannschaft von Hansi Flick auf den vierten Spieltag der Saison 2026/27 vorbereitet. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Nach Informationen von SPORT hat das unerwartete Fehlen des 19-jährigen Spielers beim Abschlusstraining Ärzte und Trainer alarmiert. Der körperliche Zustand des talentierten Flügelspielers, der am Montag gegen Rayo Vallecano eine herausragende Leistung zeigte, wird derzeit vom medizinischen Personal des Klubs untersucht. Obwohl der Verein noch keine offizielle Stellungnahme zur genauen Ursache der Verletzung abgegeben hat, stellt diese Situation vor der Abreise des Teams ein erhebliches Problem dar.

Kapitänsstatus und taktische Änderungen

Mundo Deportivo berichtet, dass dieser unerwartete Vorfall vor dem Hintergrund eines erfreulichen Ereignisses für Yamal geschah. Am selben Tag wurde der Spieler nach einer Abstimmung unter seinen Teamkollegen zum neuen Vizekapitän von Barcelona gewählt. Das Fehlen des jungen Anführers könnte Cheftrainer Hansi Flick jedoch dazu zwingen, seine taktischen Pläne zu ändern.

Seit seiner Ankunft im Camp Nou hat der deutsche Trainer ein hochintensives Pressingsystem eingeführt, und Lamine Yamal ist eines der wichtigsten Bindeglieder in diesem Spielstil. Seine unermüdliche Laufarbeit auf dem Platz und seine Effizienz im Angriff sind für das Spiel der Mannschaft von großer Bedeutung. Sollte er nicht spielen können, muss der Trainerstab nach alternativen Optionen im Kader suchen.

Positive Nachrichten und Kaderveränderungen

Wie Goal.com berichtet, erhielt Barcelona am Samstag trotz der Sorgen um Yamal zwei wichtige positive Nachrichten. Gavi hat das volle Training mit der ersten Mannschaft absolviert und ist bereit für den nächsten Einsatz. Der Mittelfeldspieler, der nach einer Knieverletzung im Eröffnungsspiel gegen Elche mehrere Partien verpasst hatte, ist endlich wieder zurück.

Zudem steht Stürmer Gabriel Jesus, der im Sommertransferfenster vom Arsenal kam, vor seinem Debüt für die Blaugrana. Der Brasilianer hat in den letzten Wochen an seiner Fitness gearbeitet und seine optimale Form erreicht; es wird erwartet, dass er nach Entscheidung des Trainers erstmals in den offiziellen Spieltagskader berufen wird. Die Rückkehr dieser Spieler verleiht der Mannschaft vor dem schwierigen Auswärtsspiel gegen Valencia zusätzliche Kraft.