Real Betis-Verteidiger verrät, wie er Mbappés Elfmeter vereitelte

In der spanischen La Liga gab es ein sensationelles Ergebnis, als Real Madrid eine der schwersten Niederlagen seiner Geschichte hinnehmen musste. Der königliche Klub verlor auswärts bei Real Betis knapp mit 0:1. Das Schicksal der Partie entschied ein verschossener Elfmeter von Kylian Mbappé, was in der Fußballwelt für hitzige Diskussionen sorgte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com gelang es Real Betis-Torhüter Álvaro Valles in der entscheidenden Szene des Spiels, den Strafstoß des französischen Stars abzuwehren. Der Abwehrspieler der Gastgeber, Marc Bartra, war jedoch als Erster am Abpraller und klärte die Gefahr. Diese Situation löste zahlreiche Debatten über die „Encroachment“-Regel aus, da Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren.

Ein geplanter taktischer Spielzug

In einem Interview mit Movistar+ nach dem Spiel gab der erfahrene Innenverteidiger Marc Bartra zu, dass die Situation kein Zufall war. Ihm zufolge war diese Aktion perfekt geplant und darauf ausgelegt, Lücken im Regelwerk zu nutzen. Der Verteidiger hatte die Parade von Valles antizipiert und seine Position regelkonform und präzise gewählt.

Bartra betonte, dass er versucht habe, den genauen Moment des Schusses zu berechnen. Wäre er zu früh oder zu spät dran gewesen, hätte er den Strafraum betreten und einen Regelverstoß begangen. Der Spieler erklärte, es sei ihm gelungen, die Füße bis zum letzten Moment hinter der Linie zu halten, was sich als effektiv erwies.

Rat von Schiedsrichtern und Valencia-Erfahrung

Es stellte sich heraus, dass Marc Bartras Trick von einer ähnlichen Aktion des Valencia-Verteidigers José Gayà inspiriert war. Der Star von Betis beobachtete die Bewegung seines Landsmanns, interessierte sich für deren Legalität und beschloss, professionelle Schiedsrichter zu konsultieren.

Der Verteidiger gab an, einen Bekannten, der in der Segunda B als Schiedsrichter tätig war, kontaktiert zu haben, um die Feinheiten der Regel zu klären. Dieser Experte erklärte ihm, dass es nicht verboten sei, außerhalb oder auf der Linie zu stehen, solange man sie nicht übertritt. Diese Information verhalf Real Betis zu einem wichtigen Sieg gegen Real Madrid.