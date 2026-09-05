USA verkaufen Präzisionsbomben im Wert von 5 Milliarden Dollar an Saudi-Arabien

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USA verkaufen Präzisionsbomben im Wert von 5 Milliarden Dollar an Saudi-Arabien

Das US-Außenministerium hat offiziell ein umfangreiches Geschäft zur Lieferung von JDAM-ER-Präzisionsbomben mit großer Reichweite sowie zugehöriger moderner Militärausrüstung an Saudi-Arabien genehmigt. Laut den auf der Website des Ministeriums veröffentlichten Informationen zielt dieses riesige Militärpaket im Wert von fast 5 Milliarden Dollar darauf ab, das Kräftegleichgewicht im Nahen Osten zu stärken und die Luftschlagkapazitäten Riads auf ein beispielloses Niveau zu heben.

Über 10.000 Fliegerbomben: Details zur Bestellung aus Riad

Dieses auf Wunsch des Königreichs Saudi-Arabien zusammengestellte Militärpaket versetzt Experten aufgrund seines Umfangs in Erstaunen:

  • Strategischer Vertrag über 5 Milliarden Dollar: Das US-Außenministerium hat die Entscheidung offiziell bestätigt, modernste Luftwaffen und Lenkmodule an Riad zu verkaufen;

  • 5.004 Fliegerbomben mit 227 Kilogramm: Fast die Hälfte des bestellten Arsenals besteht aus hochpräzisen Munitionen mit einem Gewicht von 227 kg;

  • 5.000 schwere Bomben mit 907 Kilogramm: Gleichzeitig werden 5.000 schwere Fliegerbomben mit einem Gewicht von 907 kg, die zur Zerstörung feindlicher Befestigungen und unterirdischer Bunker konzipiert sind, sowie die dazugehörigen Lenksysteme geliefert;

  • Zusätzliche militärische Unterstützung: Der Vertrag umfasst auch Logistik, technische Unterstützung und spezielle Systeme zur Anpassung an Kampfflugzeuge.

Die gefährliche Macht des JDAM-ER-Systems: Von der konventionellen Bombe zur „intelligenten Waffe“

Die JDAM-ER-Technologie (Joint Direct Attack Munition — Extended Range) ist eines der gefährlichsten Instrumente der modernen Luftkriegsführung:

  • „Intelligentes“ Lenksystem: Dieses Kit verwandelt konventionelle Freifallbomben in hochpräzise gelenkte Schlagwaffen, die mit GPS und Trägheitsnavigationssystemen ausgestattet sind;

  • Große Reichweite (ER): Dank spezieller Klappflügel, die an der Bombe angebracht sind, kann sie nach dem Abwurf aus einem Flugzeug über 70-80 Kilometer weit gleiten. Dies ermöglicht es saudischen Jets, anzugreifen, ohne in die Luftverteidigungszone des Gegners einzudringen;

  • Auswirkungen der Spannungen im Nahen Osten: In einer Zeit, in der die Konfrontation mit dem Iran und die Bedrohung durch die Huthi-Rebellen im Roten Meer fortbestehen, rüstet Saudi-Arabien seine Militärluftfahrt mit einem der mächtigsten Arsenale der Region aus.

Glauben Sie, dass der Kauf von Präzisionsbomben im Wert von 5 Milliarden Dollar durch Saudi-Arabien von den USA dazu beitragen wird, Stabilität und Sicherheit im Nahen Osten zu wahren, oder wird er ein neues Wettrüsten in der Region weiter anheizen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Saudi-ArabienUSARüstungsgeschäftJDAMNaher Osten
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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