Samsung steigert Produktion erschwinglicher Smartphones vor dem Hintergrund der Speicherknappheit

Angesichts der anhaltenden globalen Krise bei Speicherkomponenten und allgemeiner wirtschaftlicher Veränderungen passt der Tech-Gigant Samsung seine Produktionsstrategie an. Wie die Maeil Business Newspaper unter Berufung auf interne Planungsdokumente berichtet, zielt der südkoreanische Konzern darauf ab, erschwingliche und mittelpreisige Mobilgeräte gegenüber hochpreisigen Flaggschiffen zu priorisieren. Dieser Schritt soll die globale Marktposition der Marke sichern und die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Dies berichtet berichtet darüber.

Den Produktionsplänen des Unternehmens für den Zeitraum von August bis November dieses Jahres zufolge ist die Herstellung von insgesamt 58 Millionen Telefonen und Tablets vorgesehen. Davon entfallen 33,7 Millionen Einheiten auf Smartphones der Galaxy A-Serie im mittleren und unteren Preissegment. Dieser Wert macht fast 58 Prozent des gesamten Produktionsvolumens von Samsung aus; betrachtet man nur die Smartphones, ist ihr Anteil sogar noch höher.

Gründe für den Fokus auf Budget-Modelle

Der Großteil des Produktionsvolumens entfällt auf die günstigsten und beliebtesten Geräte. Konkret wurde bekannt, dass mehr als die Hälfte der geplanten Galaxy A-Serie, nämlich 18 Millionen Einheiten, auf nur zwei Modelle entfällt: das Galaxy A17 und das in Kürze erscheinende Galaxy A18. Diese beiden Modelle allein machen 53 Prozent des gesamten Produktionsvolumens der Galaxy A-Reihe aus.

Diese Entscheidung ist bemerkenswert, da sie den allgemeinen Markttrends widerspricht. Derzeit entscheiden sich die meisten Wettbewerber dafür, ihre Budget-Produktlinien zu reduzieren, Gewinnspannen zu erhöhen und sich auf teurere Modelle zu konzentrieren. Samsung hingegen hat eine Strategie priorisiert, die den globalen Marktanteil sichert und ausbaut, anstatt kurzfristige hohe Gewinne anzustreben.

Globaler Markt und Analysedaten

Laut den Quartalsberichten des Marktforschungsunternehmens Counterpoint gehören die Budget-Smartphones von Samsung regelmäßig zu den zehn meistverkauften Geräten weltweit. Oftmals finden sich gleich mehrere erschwingliche Modelle des koreanischen Herstellers auf dieser Liste, was die starke Position des Unternehmens im unteren Segment bestätigt.

Experten sind der Meinung, dass sich dieser Ansatz angesichts schwankender Preise für Speicherchips und des Trends der Verbraucher zu mehr Sparsamkeit als richtig erweisen könnte. Durch die Nutzung seiner enormen Produktionskapazitäten und Logistikmöglichkeiten bietet Samsung den Verbrauchern weiterhin hochwertige Technologie zu einem erschwinglichen Preis. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seinen Kundenstamm auch in einem verschärften Wettbewerbsumfeld zu halten.