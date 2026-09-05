Maresca spricht offen über den hart erkämpften Sieg gegen Coventry

Nachdem sie Coventry am 3. Spieltag der Premier League empfangen und einen wichtigen 1:0-Sieg errungen haben, Manchester Citysetzt seine perfekte Siegesserie in der neuen Saison fort. Nach diesem Erfolg, der die Punktzahl auf 9 erhöht und sie als alleinigen Tabellenführer bestätigt, gab der Trainer der „Citizens“, Maresca, nach dem Spiel ein Interview. Der Fachmann ging auf die Schwierigkeiten gegen die kompakte Defensive des Gegners, die Anspannung der Fans und den wahren Wert eines pragmatischen Sieges ein.

Chancen in der ersten Halbzeit und mannschaftliche Geschlossenheit

Maresca zeigte sich mit dem Spielausgang zufrieden und merkte an, dass das Ergebnis schon in der ersten Halbzeit höher hätte ausfallen können:

Zufriedenheit mit dem Spiel: „Mir hat unser Spiel heute aus verschiedenen Gründen sehr gut gefallen. Wir hätten in der ersten Halbzeit noch ein oder zwei Tore mehr erzielen können“, betonte der Trainer;

Gemeinsamer Kampf: Der Experte lobte, dass die Spieler auch bei knapper Führung Zusammenhalt und Disziplin auf dem Platz bewahrten: „Aber wir haben gemeinsam für den Sieg gearbeitet. Deshalb bin ich mit dem Ergebnis zufrieden“;

Druck aufrechterhalten: Die Vorgaben zur Ballkontrolle und zur Neutralisierung der gegnerischen Konter wurden über das gesamte Spiel hinweg voll erfüllt.

Das Problem mit dem „tiefen Block“: Pragmatismus und Fan-Nerven

Der Cheftrainer erklärte, dass es im modernen Fußball die schwierigste Aufgabe sei, Mannschaften zu knacken, die tief vor dem eigenen Strafraum stehen:

Schwierigkeit, eine dichte Defensive zu durchbrechen: „Es ist immer schwer, gegen Mannschaften zu spielen, die sich in einem so tiefen Block verteidigen. Ich denke, wir haben diesen Test sehr gut bestanden“;

Die Sorge der Fans ist natürlich: „Es ist natürlich, dass die Fans nervös und besorgt sind. Denn in 9 von 10 Fällen hinterlassen solche Spiele einen unangenehmen Eindruck“, sagte Maresca;

„Nicht alle Spiele sind schön“: Der Trainer betonte, dass im Titelrennen nicht nur Unterhaltung, sondern das Ergebnis zählt: „Aber es ist wichtig zu wissen, wie man auch 1:0 gewinnt. Nicht alle Spiele verlaufen schön. Man muss in der Lage sein, aus schwierigen Situationen herauszukommen.“

Tabelle: 9 Punkte aus 3 Spielen und ein souveräner Start

Dieser Sieg festigte die Position der „Citizens“ im Titelrennen weiter:

100-Prozent-Ausbeute: Manchester Cityhat alle ersten 3 Spiele gewonnen und ist mit 9 Punkten alleiniger Tabellenführer der Premier League;

Sichere Defensive: Das Team sicherte sich nicht nur die drei Punkte, sondern blieb auch ohne Gegentor und bewies die Stabilität der Abwehrreihe.

Was meint ihr: Sind im Titelrennen die kalten und pragmatischen 1:0-Siege wichtiger, wie Maresca betonte, oder ist es der unterhaltsame, offene Fußball, der den Fans Freude bereitet? Das Spiel von Manchester City Welchen Eindruck hat das Spiel gegen Coventry bei euch hinterlassen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!