In der 3. Runde der englischen Premier League empfing der amtierende Meister Manchester Cityden Verein Coventry zu Hause und sicherte sich einen wichtigen 1:0-Sieg. Für Millionen usbekischer Fußballfans wurde dieses Spiel zu einem historischen Ereignis – unser Nationalverteidiger Abduqodir Husanov stand für den Weltverein von der ersten Minute an auf dem Platz und absolvierte souverän die vollen 90 Minuten bis zum Schlusspfiff. Das renommierte Statistikportal Sofascore bewertete die produktive Arbeit unseres Landsmanns auf dem Platz mit 7,0 Punkten.

Ein stabiler Fels für 90 Minuten: Husanovs Statistiken auf dem Platz

Abduqodir Husanov agierte während des intensiven Duells im Etihad Stadium mit großer Gelassenheit im Abwehrzentrum:

Volle Spielpraxis: Der usbekische Verteidiger mit der Rückennummer 45 wurde nicht ausgewechselt, spielte die gesamten 90 Minuten durch und trug direkt zum Zu-Null-Sieg seines Teams bei;

Sofascore-Anerkennung — 7,0 Punkte: Die renommierte Analyseplattform bewertete Husanovs Stellungsspiel, seine Zweikampfstärke und seine Abfangqualitäten hoch und vergab eine verdiente 7,0-Bewertung;

Einsatz auf dem Platz und eine Karte: Beim Abwehren gefährlicher Konter der gegnerischen Stürmer kämpfte unser Landsmann aufopferungsvoll, um dem Gegner keinen Raum zu lassen, und obwohl er vom Schiedsrichter mit einer gelben Karte verwarnt wurde, verlor er nie die Disziplin.

Etihad-Stars im Ranking: Donnarummas Heldentaten und Haalands Tor

Sofascore zufolge erzielten Manchester Citydie besten Werte bei den Führungsspielern in Abwehr und Angriff:

Spieler des Spiels — Gianluigi Donnarumma (8,8): Der Torhüter rettete das Team in mehreren gefährlichen Situationen und wurde zum besten Spieler der Partie gekürt;

Im Zentrum Elliot Anderson (8,6): Der Mittelfeldspieler leistete ein enormes Pensum an Defensivarbeit und wurde mit einer hohen Punktzahl belohnt;

Torschütze — Erling Haaland (8,5): Der norwegische Torjäger, der in der 26. Minute nach einer Vorlage von Antoine Semenyo (6,9) traf, sicherte erneut drei Punkte;

Defensivverbund: Kapitän Ruben Dias erhielt 7,8, Marc Guéhi 7,4 und Joško Gvardiol 7,3 Punkte – Husanovs 7,0-Bewertung ist ein beachtlicher Wert inmitten solcher Weltstars.

Tabelle: 9 Punkte aus 3 Runden und alleinige Tabellenführung

Dieser Erfolg festigte die Position der Mancunians im Titelrennen:

100-Prozent-Ausbeute: Manchester City führt die Premier-League-Tabelle mit insgesamt 9 Punkten nach drei Siegen in den ersten drei Runden souverän an;

Ein neuer Schritt für Husanov: Dass das Trainerteam um Pep Guardiola dem usbekischen Verteidiger volle 90 Minuten vertraute, ist ein klarer Beweis dafür, dass Abduqodir seinen festen Platz in der Weltelite des Fußballs findet.

Glauben Sie, dass die 7,0-Bewertung für Abduqodir Husanovs 90-minütigen Einsatz gegen Coventry sein wahres Können widerspiegelt? Wird unser Verteidiger auch in den kommenden Runden bei Manchester City ein fester Bestandteil der Startelf bleiben? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!