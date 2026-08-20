Messi erzielt 922. Tor, Inter Miami verspielt den Sieg

Das Spiel des 20. Spieltags der MLS zwischen Philadelphia und Inter Miami endete 2:2. Einer der Höhepunkte der Partie war das Tor von Lionel Messi, durch das der argentinische Star seine Karrierebilanz auf 922 Treffer erhöhte.

Messis nächstes historisches Tor reichte jedoch nicht aus, um Inter Miami drei Punkte zu bescheren.

Messi blieb nicht nur beim Tor

Der argentinische Angreifer traf in der 26. Minute und brachte Inter Miami mit 2:1 in Führung. Außerdem war er am ersten Treffer seines Teams beteiligt. Philadelphia glich jedoch in der zweiten Halbzeit aus, sodass die Partie 2:2 endete.

Dieses Tor wurde als 922. Treffer in Lionel Messis Profikarriere verzeichnet.

Wie verlief das Spiel?

Ereignis Minute Vasilev — 1:0 11 Pinter — 1:1 21 Messi — 1:2 26 Pierre — 2:2 58

Gegen Ende wurde die Partie noch hitziger. In der Nachspielzeit sahen die Spieler von Philadelphia und Inter Miami — Cavan Sullivan und Yannick Bright — jeweils die Rote Karte.

Wichtiger, aber nicht ausreichender Punkt für Inter Miami

Für Messi war das Tor auch emotional bedeutsam. Reuters zufolge erzielte er nach seiner Rückkehr auf den Platz nach einer schwierigen Phase in seinem Privatleben einen Treffer und half seinem Team. Das Unentschieden beendete die drei Spiele andauernde Niederlagenserie von Inter Miami.

Messi und Suarez in der Startelf

Inter Miami begann die Partie mit folgender Aufstellung:

St. Clair;

Frey;

Lujan;

Falcon;

Reguilón;

Bright;

Segovia;

Casemiro;

Pinter;

Lionel Messi;

Luis Suarez.

Messi spielte die gesamten 90 Minuten und gehörte mit einem Tor und einer Vorlage zu den wichtigsten Spielern seines Teams.

Nun richtet sich der Blick auf Messis nächste Tore

922 Tore sind ein weiterer herausragender Meilenstein in Lionel Messis Karriere. Für Inter Miami bleibt es jedoch die wichtigste Aufgabe, weitere Punktverluste zu vermeiden.

Glaubt ihr, dass Messi in seiner Karriere die Marke von 950 Toren erreichen kann? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel mit Fußballfans auf Telegram und anderen sozialen Netzwerken.