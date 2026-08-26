Der 28-jährige Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft Aziz Ganiev hat sich vom VAE-Klub Al Bataeh getrennt. Der Pressedienst des Vereins gab bekannt, dass die Zusammenarbeit zwischen den Parteien offiziell beendet wurde.

Der usbekische Legionär, der seit Sommer 2024 für Al Bataeh spielte, hatte ursprünglich einen Vertrag bis Sommer 2027. Aufgrund einer gegenseitigen Vereinbarung wurde der Vertrag jedoch vorzeitig aufgelöst und der Spieler ist nun ablösefrei.

Zeit bei Al Bataeh und Karriereweg

Aziz Ganiev ist einer der wenigen usbekischen Mittelfeldspieler mit großer Erfahrung in der UAE Pro League:

Erfahrung in der VAE-Meisterschaft: Der Mittelfeldspieler, der bereits vor seinem Wechsel zu Al Bataeh in der Liga der Emirate spielte, erregte durch seine Zweikampfstärke im Zentrum und seine kraftvollen Schüsse die Aufmerksamkeit der lokalen Fans;

Karriere bei Al Bataeh: Seit 2024 kam er in wichtigen Spielen für den Verein zum Einsatz und etablierte sich als fester Bestandteil der Startelf.

Wohin führt der nächste Weg von Ganiev?

Dass der 28-jährige Mittelfeldspieler nun ablösefrei ist, hat das Interesse zahlreicher Vereine auf dem Transfermarkt geweckt:

Angebote von VAE-Klubs: Medienberichten zufolge planen mehrere Teams der VAE-Meisterschaft, Ganiev zu verpflichten, und sind bereit, erste Verhandlungen aufzunehmen;

Weitere Optionen: Sein Status als vertragsloser Spieler ermöglicht es ihm, Angebote nicht nur aus dem Nahen Osten, sondern auch aus anderen führenden asiatischen Ligen in Ruhe zu prüfen.

Obwohl der neue Verein von Aziz Ganiev noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, wird erwartet, dass sein nächster Klub in den kommenden Tagen feststeht.