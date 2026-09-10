Xiaomi stellt den ersten sicheren Gasherd mit KI vor

Xiaomi hat auf dem chinesischen Markt mit der Annahme von Vorbestellungen für den neuesten Mijia Smart Gas Stove 3 Max begonnen, der über KI-Funktionen verfügt. Mit einem Preis von etwa 400 US-Dollar (2704 Yuan) auf der Plattform JD.com hebt das Gerät Sicherheit und moderne Technologie im Bereich der Küchengeräte auf ein neues Niveau. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ist das Hauptmerkmal des neuen Geräts sein intelligentes Sicherheitssystem. Die Konsole auf der rechten Seite des Herdes ist mit einer hitzebeständigen Titansonde ausgestattet, die Temperaturen von bis zu 500 Grad standhalten kann. Dieser Sensor hat direkten Kontakt zum Boden des Kochgeschirrs und überträgt Daten an einen speziellen Algorithmus.

Intelligente Funktionen und Sicherheitstechnologien

Das integrierte intelligente System erkennt problemlos, wenn Wasser im Topf verkocht ist oder dieser leer steht. Wenn das System eine gefährliche Situation erkennt, wird die Gaszufuhr automatisch unterbrochen und eine entsprechende Benachrichtigung an die Xiaomi Home-App auf dem Smartphone des Benutzers gesendet.

Das Gerät überwacht auch, ob sich der Benutzer vom Herd entfernt hat. Hierfür ist ein spezielles Radar vorgesehen, das einen Bereich von bis zu 0,9 Metern abdeckt. Wenn sich der Besitzer 30 Minuten lang nicht in der Nähe des Herdes aufhält, ertönt eine Sprachansage; nach einer Stunde wird das Gas vollständig abgeschaltet.

Technische Daten und Komfort

Die Modelle des Mijia Smart Gas Stove 3 Max bieten eine Leistung von 5200 W auf beiden Brennern. Ein zweikanaliges Sauerstoffzufuhrsystem und 154 Flammenöffnungen garantieren eine stabile Verbrennung. Für jeden Brenner kann ein Timer von 1 bis 180 Minuten eingestellt werden, und die rechte Seite zeigt die Temperatur des Kochgeschirrs in Echtzeit an.

Der thermische Wirkungsgrad des Geräts wurde auf 75 Prozent gesteigert, was einer Verbesserung von 12 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell entspricht. Zudem schützt eine spezielle Nanobeschichtung die Glasoberfläche vor Wasser und Öl, während eine dreischichtige Luftkammer die Umgebungstemperatur um bis zu 22 Grad senkt.