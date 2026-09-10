Nubia-Chef äußert sich zum neuen Smartphone von Apple

Apple hat sein erstes faltbares Telefon vorgestellt, und diese Neuheit hat in der Technologiewelt für hitzige Diskussionen gesorgt. Eines der Hauptmerkmale dieses Geräts namens iPhone Duo ist die spezielle Kamera unter dem Display. Während diese Lösung auf dem Markt weithin anerkannt wird, haben Vertreter eines Konkurrenzunternehmens ihre Ansichten dazu geteilt. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Laut ixbt.com veröffentlichte Zhang Lei, Vizepräsident der ZTE Corporation und General Manager für Flaggschiff-Produkte bei Nubia, einen speziellen Artikel über das Design der Unter-Display-Kamera des iPhone Duo. Er betonte, dass die Implementierung dieser Technologie durch Apple lobenswert sei und erneut beweise, dass der von ZTE vor sieben Jahren eingeschlagene Weg der richtige war.

Technologische Entwicklung und Pixeldichte

Gleichzeitig wies der Nubia-Chef darauf hin, dass moderne Geräte das Apple-Produkt bei der Umsetzung dieser Technologie überholt haben. Seinen Worten zufolge ist die Unter-Display-Kamera auf dem Farbdisplay des iPhone Duo im ausgeschalteten Zustand sichtbar. Der Experte verglich dies mit dem 2020 erschienenen Modell Axon 30 und erinnerte daran, dass die Pixeldichte des farbigen Bereichs des Bildschirms damals 200 PPI betrug, nicht 400 PPI.

Heutzutage hat das Modell Nubia Z80 Ultra diesen Wert auf 400 PPI gesteigert. Infolgedessen ist es bei modernen Nubia-Flaggschiffen fast unmöglich geworden, die Unter-Display-Kamera zu bemerken.

Weitere Aspekte des iPhone Duo

Nachdem das Gerät erstmals in die Hände der Nutzer gelangte, zeigten sich auch einige Mängel. Insbesondere auf den ersten Fotos ist die Falte auf dem großen 7,6-Zoll-Innenbildschirm des Telefons deutlich zu erkennen. Dies bedeutet, dass an der Technologie für faltbare Bildschirme noch viel gearbeitet werden muss.

Dennoch loben Internetnutzer und Rezensenten die attraktiven und flüssigen Bildschirmanimationen in der Benutzeroberfläche des neuen Geräts. Wie immer hat Apple besonderes Augenmerk auf das Zusammenspiel von Software und visuellem Design gelegt.

Diese Debatten deuten darauf hin, dass der Wettbewerb im Segment der faltbaren Smartphones und Unter-Display-Kameras weiter zunehmen wird. Jeder Hersteller ist bestrebt, seine Lösungen zu verbessern und den Nutzern das perfekteste Design zu bieten.