Unerwarteter Punktverlust am 4. Spieltag der Premier League — Remis an der Anfield Road und der Stamford Bridge

Der 4. Spieltag der englischen Premier League, die als wettbewerbsintensivste nationale Meisterschaft der Welt gilt, endete mit echten Sensationen und unerwarteten Dramen. Einer der Hauptanwärter auf den Titel, der FC Liverpool, konnte den Außenseiter FC Fulham im legendären Anfield-Stadion nicht besiegen und musste sich mit einem torlosen 0:0-Unentschieden begnügen. In London traf der FC Chelsea unter seinem neuen Cheftrainer auf ein hartnäckiges Hull City: Die Londoner spielten 2:2 und ließen zwei wichtige Punkte liegen. In anderen Spielen geriet Aston Villa nach einer Heimniederlage in eine Krise, während Ipswich mit einem Tor in der 90. Minute einen spektakulären 3:2-Auswärtssieg feierte. Warum haben die Favoriten Punkte verloren, warum konnte die Chelsea-Abwehr Belloumi nicht stoppen und welche unerwarteten Verschiebungen gab es in der Tabelle?

Kalte Dusche in Anfield: Liverpool — Fulham (0:0)

Die Merseysider erlebten vor heimischem Publikum einen unerwarteten Rückschlag:

90 torlose Minuten: Trotz ihres Star-Ensembles versuchte Liverpool das ganze Spiel über alles, konnte aber die eiserne Abwehr von Fulham um Bernd Leno nicht durchbrechen;

Star-Einwechslungen blieben wirkungslos: Obwohl der Trainerstab Leistungsträger wie Mac Allister, Gakpo und Frimpong einwechselte, half dies nicht, den Bann zu brechen;

Platz 6 mit 6 Punkten: Nach vier Spieltagen haben die 'Reds' 6 Punkte gesammelt, liegen auf dem 6. Tabellenplatz und beginnen im Titelrennen zurückzufallen;

Fulhams goldener Punkt: Der Außenseiter, der auf Platz 18 rangiert, kehrte mit einem sehr wertvollen Punkt aus diesem Auswärtsspiel zurück.

Thriller an der Stamford Bridge: Chelsea — Hull City (2:2)

Im Londoner Spitzenspiel erlebten die Fans ein echtes Torfestival:

Rogers' frühes Tor: Morgan Rogers brachte die 'Blues' bereits in der 7. Minute in Führung;

Belloumis Doppelpack innerhalb von 6 Minuten: Hull-City-Stürmer Belloumi traf in der 28. und 34. Minute gegen den ehemaligen Merseysider-Torhüter Robert Sanchez/Martinez und brachte die Gäste in Führung;

Joao Pedros Rettungstor: Erst in der 66. Minute bewahrte Joao Pedro Chelsea mit seinem präzisen Schuss vor einer Heimniederlage — 2:2;

Hull City in den Top 3: Das überraschende Hull City kletterte mit 8 Punkten auf den 3. Tabellenplatz, während Chelsea mit 7 Punkten auf dem 4. Platz liegt.

Aston Villa in der Krise, 90.-Minute-Sensation durch Ipswich!

Auch auf anderen Plätzen gab es äußerst spannende Ergebnisse:

Aston Villa — Nottingham Forest (1:2): In Birmingham sorgten Delap und ein spätes Tor von Maciel da Cruz in der 88. Minute für den Sieg der Gäste (Alissons Anschlusstreffer reichte nicht aus). Die Mannschaft von Unai Emery ist nach 4 Spieltagen mit nur 1 Punkt auf den 19. Platz abgerutscht;

Crystal Palace — Ipswich (2:3): Das Duell in London war ein echtes Drama — Zian Flemming erzielte in der 90. Minute den Siegtreffer und bescherte Ipswich einen fantastischen 3:2-Erfolg;

Eine Lektion für die Großen: Dieser Spieltag hat erneut bewiesen, dass jeder Außenseiter oder Mittelfeldklub in der Premier League in der Lage ist, den Großen Punkte abzunehmen.

Das Titelrennen in der Premier League wird unerwartet kompliziert. Der Punktverlust der Favoriten nach vier Spieltagen hat die Spannung in der Tabelle weiter verschärft.

Glauben Sie, dass die Heim-Remis und Punktverluste von Liverpool und Chelsea nur ein vorübergehender Zufall zu Saisonbeginn sind oder sind die Teams noch nicht in voller körperlicher und taktischer Verfassung? Wie lange hält die Sensation von Hull City auf Platz 3 an? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des heißen Premier-League-Spieltags mit allen Fußballfans!