Conor Benn schockiert alle vor dem Superkampf gegen Ryan Garcia

Die Welt des Profiboxens wurde Zeuge einer weiteren beispiellosen anatomischen und körperlichen Transformation. Der 29-jährige britische Faustkämpfer Conor Benn hat vor seinem Superkampf gegen den WBC-Weltergewichtschampion mexikanischer Abstammung, Ryan Garcia, alle in Erstaunen versetzt. Nur acht Stunden nach dem offiziellen Wiegen gab Benn bekannt, dass er sein Körpergewicht um satte 14,7 Kilogramm gesteigert habe. Das Fehlen einer Rehydrierungsklausel im Vertrag für diesen Hauptkampf des 'Zuffa Boxing'-Turniers in Las Vegas, USA, ebnete dem britischen Boxer den Weg, als echtes 'Schwergewichts-Monster' in den Ring zu steigen.

Wie konnte Benn in so kurzer Zeit auf 80,9 Kilogramm 'aufbauen', wie wird Garcia diesem physischen Druck standhalten und wer wird morgen, am 13. September, im Ring von Las Vegas als Sieger hervorgehen?

Von 66,2 auf 80,9 kg: Ein sensationeller Sprung in 8 Stunden

Die Veränderung, die in der kurzen Zeit nach dem Wiegen eintrat, ließ selbst erfahrene Experten staunen:

Das Ergebnis von gestern Abend — 66,2 kg: Conor Benn, der gestern Abend auf die offizielle Waage stieg, erreichte das Limit exakt mit 66,2 Kilogramm;

Der heutige Sprung — 80,9 kg (178,4 lbs): Nur 8 Stunden später stieg sein Gewicht durch Rehydrierung und Ernährung auf 80,9 kg — ein drastischer Anstieg von 14,7 Kilogramm;

Kein Limit im Vertrag half: Das Wichtigste ist, dass die Vereinbarung zwischen den Boxern keine Klauseln bezüglich eines zweiten Wiegens am Kampftag oder der Einhaltung eines bestimmten Gewichtslimits enthielt;

Gewichtsvorteil im Ring: Diese Situation gibt dem britischen Kämpfer die Möglichkeit, im Ring deutlich schwerer, massiger und schlagkräftiger zu sein als sein Gegner.

Ein Aufeinandertreffen echter Knockout-Künstler: Garcias und Benns Statistiken

Die Erfahrung und die Statistiken der beiden Rivalen im Profiring versprechen einen erbitterten Kampf:

Ryan Garcia (27 Jahre, USA): Der Faustkämpfer, der seine Profikarriere 2016 begann und seit 2023 im Weltergewicht antritt, hat 24 Siege (20 durch Knockout) und nur 2 Niederlagen auf dem Konto;

Conor Benn (29 Jahre, Großbritannien): Benn, der im April 2016 in den großen Boxsport einstieg, hat 25 Siege (14 vorzeitig) und 1 Niederlage;

Kampf der Schlagkraft und Geschwindigkeit: Garcias linker Haken und seine blitzschnelle Geschwindigkeit werden gegen Benns Gewicht, aggressiven Druck und physische Stärke getestet.

13. September morgens, Las Vegas: Was erwartet uns beim 'Zuffa Boxing'-Turnier?

Die Augen der Boxfans werden morgen früh auf Übersee gerichtet sein:

Das 'Zuffa Boxing'-Projekt: Dieser Wettbewerb, der unter einer neuen Promotion organisiert wird, verspricht eine der glanzvollsten und kompromisslosesten Shows des Jahres zu werden;

Kampfzeit: Dieser Hauptkampf wird morgen, am 13. September, in den frühen Morgenstunden live aus Las Vegas übertragen;

Ein Kampf auf Leben und Tod: Der Sieger wird zum unangefochtenen Anführer des Weltergewichts und öffnet die Tür zu Kämpfen mit hohen Börsen, während der Verlierer deutlich hinter die Elite zurückfällt.

Ob Conor Benns achtstündiges physisches Manöver ihm einen echten Vorteil verschafft oder ob das zusätzliche Gewicht seine Geschwindigkeit tötet und ihn zu einem Ziel für Garcia macht — der Ring wird die Antwort sehr bald liefern.

Glauben Sie, dass Conor Benns Gewichtszunahme von 15 kg vor dem Kampf ihm den Sieg bringen wird, oder werden Ryan Garcias blitzschnelle Knockout-Schläge diesen Plan zunichtemachen? Welcher Boxer wird Ihrer Meinung nach in diesem Superkampf in Las Vegas vorzeitig gewinnen? Hinterlassen Sie Ihre Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des heißen Duells in der Boxwelt mit allen Fans!