Der bekannte Super-Agent Jorge Mendes hat nachdrücklich erklärt, dass der Star des FC Barcelona, Lamine Yamal, derzeit der beste Spieler der Welt ist und den Ballon d'Or 2026 verdient. Laut Goal.com bezeichnete der portugiesische Agent seinen Schützling im Gespräch mit der Presse nach einem Treffen mit Barcelona-Präsident Joan Laporta als den Hauptanwärter auf diese Auszeichnung. Dies berichtet Goal.com .

Wie die Zeitung A Bola berichtet, betonte Jorge Mendes bei der Beantwortung von Journalistenfragen nach einem Abendessen mehrfach, dass Lamine Yamal diese Auszeichnung mehr als jeder andere verdient habe. Seiner Meinung nach ist der junge Flügelspieler derzeit konkurrenzlos der beste Fußballer des Planeten.

Lamine Yamal und seine Ambitionen

Der Spieler selbst hatte bereits zuvor in einem Interview mit Universo Valdano sein großes Selbstvertrauen nicht verborgen. Das Eigengewächs von La Masia erklärte offen, dass nur er und Kylian Mbappé um den Titel des besten Spielers der Welt konkurrieren könnten und dass er den Preis aufgrund seiner Leistungen in dieser Saison verdient habe.

Experten und Fans erkennen an, dass Yamals Statistiken und Spielweise in der letzten Saison wirklich beeindruckend sind. Er hat sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft große Erfolge erzielt und mit seinen brillanten Aktionen maßgeblich zu den Siegen seiner Teams beigetragen.

Saisonergebnisse und prestigeträchtige Auszeichnungen

In der vergangenen Saison gewann das junge Talent mit dem FC Barcelona La Liga und den spanischen Supercup. Zudem feierte er wichtige Erfolge mit der spanischen Nationalmannschaft und erzielte insgesamt 24 Tore und 18 Vorlagen.

Solche hohen individuellen Statistiken und gewonnenen Mannschaftstitel festigen Yamals Position im Rennen um den Ballon d'Or weiter. Sein Duell mit Kylian Mbappé hat sich bereits zu einem der spannendsten Duelle der Fußballwelt entwickelt.

Zur Erinnerung: Der Gewinner des Ballon d'Or 2026 wird am 26. Oktober bei einer feierlichen Zeremonie in London bekannt gegeben. Diese prestigeträchtige 70. Preisverleihung ist bemerkenswert, da sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte außerhalb von Paris stattfindet.