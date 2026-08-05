Dinamo-Leistungsträger Anvarjon Hojimirzayev ist zum besten Spieler der Usbekistan-Superliga im Juli gewählt worden. Der Stürmer des Klubs aus Samarkand erzielte in drei Spielen im Laufe des Monats fünf Tore und setzte sich gegen starke Konkurrenz durch.

Seine Leistung war mehr als nur eine Torserie: Hojimirzayev erzielte im Juli durchschnittlich 1,67 Tore pro Spiel. Diese Effizienz verhalf ihm dazu, mehrere führende Spieler der Superliga hinter sich zu lassen.

Fünf Tore in drei Spielen

Hojimirzayev absolvierte im Juli drei Superliga-Spiele für Dinamo und erzielte dabei fünf Tore.

Dieses Ergebnis zeigt, dass der Stürmer nicht nur seine Chancen effizient nutzte, sondern auch eine entscheidende Figur im Angriff der Mannschaft aus Samarkand war. Fünf Tore im Verhältnis zur Zahl der Spiele sind selbst für die besten Angreifer der Liga ein herausragender Wert.

Hojimirzayevs Spiel beschränkt sich nicht auf den Abschluss im Strafraum. Mit seiner Fähigkeit, Angriffe zu verbinden, den Ball zu behaupten und im zweiten Tempo in den Strafraum vorzustoßen, beeinflusst er auch Dinamos Spiel.

In starker Konkurrenz durchgesetzt

Neben Hojimirzayev kämpften vier weitere Kandidaten um die Auszeichnung zum Spieler des Monats Juli:

Bashar Resan — Pakhtakor;

Bobur Abduxoliqov — Nasaf;

Asadbek Sobirjonov — OKMK;

Anvarjon Gofurov — Neftchi.

Dass sich unter den Nominierten Leistungsträger von Klubs im Titelrennen befanden, unterstrich die hohe Konkurrenz. Hojimirzayevs fünf Tore in drei Spielen wurden bei der Abstimmung jedoch zum entscheidenden Argument.

Die Professional Football League ermittelt jeden Monat anhand von Expertenstimmen den besten Spieler, Trainer und das schönste Tor der Superliga.

Nicht 32, sondern 31 Jahre alt

Laut offiziellen Angaben wurde Hojimirzayev am 20. Oktober 1994 geboren. Er ist damit derzeit 31 Jahre alt und wird im Oktober 2026 32.

Dass der Fußballer in diesem Alter eine derart hohe Effizienz zeigt, macht seine Leistung noch bedeutender. Hojimirzayev stellt die gegnerische Abwehr nicht nur mit Tempo und körperlicher Stärke vor Probleme, sondern auch mit Erfahrung, gutem Stellungsspiel und seinem Gespür für Situationen.

Auch 2024 war er eine der wichtigsten Entdeckungen der Superliga. Nach zehn Toren in jener Saison wurde Hojimirzayev zum treffsichersten usbekischen Spieler der Meisterschaft.

Die wichtigste Stütze in Dinamos Angriff

Hojimirzayevs Leistung im Juli ist auch für Dinamo von großer Bedeutung. Die Effizienz der Mannschaft im Angriff hängt weiterhin in hohem Maße von seinen Bewegungen und seiner Fähigkeit ab, herausgespielte Chancen zu verwerten.

Der erfahrene Fußballer übernimmt seit mehreren Saisons eine Führungsrolle bei der Mannschaft aus Samarkand. Seine Bedeutung für das Team lässt sich nicht nur an Toren messen: Hojimirzayev zeichnet sich auch dadurch aus, dass er jungen Spielern den Weg weist und in wichtigen Situationen Verantwortung übernimmt.

Seine fünf Tore im Juli waren der deutlichste Ausdruck dieses Einflusses.

Die wichtigste Aufgabe ist nun, das Tempo zu halten

Die Auszeichnung zum Spieler des Monats garantiert noch kein Ergebnis am Saisonende. Sie zeigt jedoch deutlich, in welcher Form Hojimirzayev derzeit ist.

Der Stürmer hat nun zwei Aufgaben vor sich: seine Torserie fortzusetzen und Dinamo dabei zu helfen, in der Tabelle nach oben zu klettern.

Der Fußballer, der in drei Spielen fünf Tore erzielte, wurde zum Besten im Juli gewählt. In den kommenden Monaten werden die gegnerischen Verteidiger einen besonderen Plan benötigen, um Hojimirzayev zu stoppen. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!