Thomas Tuchel sollte Gordon vor Rashford für die WM 2026 bevorzugen

Nachdem Marcus Rashford auf Leihbasis von Manchester United nach Katalonien gewechselt war, begann sein Einstieg ins Training des FC Barcelona mit einigen amüsanten Momenten. Jungstar Lamine Yamal konnte sich nach Rashford gescheitertem Versuch, Spanisch zu sprechen, das Lachen nicht verkneifen. Ein weiterer Engländer, der sich Barcelona anschloss, Anthony Gordon, überraschte jedoch alle auf der Pressekonferenz mit seinem fast fließenden Spanisch. Goal.com berichtet darüber. berichtet .

Gordons Wechsel von Newcastle ins Camp Nou war sowohl teuer als auch überraschend. Barcelona setzte sich im Werben gegen Bayern durch und gab 80 Millionen Euro für diesen Transfer aus. Dies macht die Entscheidung der englischen Nationalmannschaft auf der linken Angriffsseite vor der Weltmeisterschaft 2026 noch spannender. Nun muss Thomas Tuchel für die Spiele gegen Neuseeland und Costa Rica zwischen Gordon und Rashford wählen.

Rashford mag momentan wie der Favorit wirken. Sein Spiel ist ansehnlich, und er hat wichtige Tore für England erzielt, darunter drei bei der WM 2022. Er hat bewiesen, dass er in Topform ein Stürmer der Extraklasse ist. Allerdings könnte Gordon besser in Tuchels System passen. Er schießt vielleicht nicht so viele Tore wie Rashford oder ist nicht so elegant am Ball, aber seine Arbeitsmoral und taktische Disziplin passen perfekt zu Tuchels Stil.

Rashfords Karriere bei Manchester United hatte nach Unstimmigkeiten mit Ruben Amorim einen Knick bekommen. Er schloss sich Barcelona an und erklärte, bereit für eine neue Herausforderung zu sein. Unter Hansi Flick trug er mit 14 Toren und 11 Vorlagen maßgeblich zum La-Liga-Titel bei. Dennoch wird erwartet, dass Gordons Anpassungsfähigkeit an das Mannschaftsspiel für Tuchel der entscheidende Faktor sein wird, um Englands 60-jährige Titel-Durststrecke zu beenden.