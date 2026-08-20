Der argentinische Fußballverband hat ein eindrucksvolles Video über den Weg der Mannschaft ins Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und die gegen sie gerichteten organisierten Kampagnen veröffentlicht. Laut Goal.com erinnert das Video an den dramatischen WM-Lauf der Albiceleste und den historischen Halbfinalsieg gegen England. Die Mitteilung wurde genau einen Monat nach der Niederlage der Mannschaft im entscheidenden Spiel gegen Spanien veröffentlicht und zog erneut die Aufmerksamkeit der argentinischen Fußballgemeinschaft auf sich. Goal.com berichtet .

Das veröffentlichte Video zeigt Fanaufnahmen, Schlüsselszenen aus wichtigen Spielen und wie die Mannschaft in jeder Runde Schwierigkeiten überwand. Vertreter des Verbands betonten, dass das Team trotz weit verbreiteter Zweifel und Kritik zum zweiten Mal in Folge das WM-Finale erreicht habe. Zu Beginn des Videos wird die Widerstandsfähigkeit der Mannschaft hervorgehoben, mit der sie in jeder Phase schwierige Situationen meisterte.

Kampf gegen Kritik und ein historisches Ergebnis

Die Botschaft des Videos richtet sich direkt an die Kritiker und erklärt: "Vor einem Monat geschah etwas, das viele nicht wollten: Argentinien spielte in einem weiteren Finale. Wir kamen in jedem Spiel zurück und schrieben Geschichte, indem wir England im Halbfinale besiegten." Damit sprach der Verband die Schwierigkeiten und den Druck, denen die Mannschaft ausgesetzt war, offen an.

In der Erklärung des Verbands wird behauptet, dass gezielte Aktionen gegen die Nationalmannschaft organisiert worden seien. Dem Bericht zufolge ist der Verband trotz der Niederlage im entscheidenden Spiel gegen Spanien stolz auf die Leistung der Mannschaft. "Diese Gruppe kam mit dem Ziel, dem argentinischen Volk ein weiteres Finale zu schenken. Und egal, wie viele Anti-Argentinien-Kampagnen gegen uns gestartet wurden, wir haben unser Ziel erreicht", heißt es im Video.

Die Tränen des Kapitäns und Lehren für die Zukunft

Der letzte Teil des Videos widmet sich dem Gemütszustand der Mannschaft und ihren Führungsspielern. Darin wird betont, wie wichtig es ist, in jeder Situation bis zum Schluss zu kämpfen. "Wenn jemand dir sagt, dass etwas geschehen ist, dann sag ja zu ihm. Geschehen ist, dass es eine Mannschaft gab, die alles für den Sieg gab, bis zum Ende kämpfte und den Platz erhobenen Hauptes verließ", heißt es in der Botschaft.

Außerdem richtet das Material besondere Aufmerksamkeit auf die Gefühle von Mannschaftskapitän Lionel Messi und seinen Mitspielern. Dem Bericht zufolge haben die Tränen des Kapitäns der Welt erneut gezeigt, dass ein Sieg möglich ist, man aber unabhängig von den Umständen niemals aufhören darf, sich anzustrengen. Diese emotionale Botschaft machte die Einheit im argentinischen Fußball und den Hunger nach weiteren Siegen noch deutlicher.