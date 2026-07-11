Die französische Fußballlegende Thierry Henry besuchte die Kabine der "Les Bleus", um den Spielern nach ihrem überzeugenden 2:0-Sieg gegen Marokko im WM-Viertelfinale zu gratulieren. Der Weltmeister von 1998 begrüßte Mannschaftskapitän Kylian Mbappé herzlich und zeigte sich beeindruckt von der Leistung der Mannschaft von Didier Deschamps, wie Goal.com berichtet. berichtet .

Henry, der derzeit als Experte für das amerikanische Fernsehen arbeitet, begab sich nach dem Spiel im Bostoner Stadion in den inneren Kreis der Mannschaft. Er wurde von Stars wie Ousmane Dembélé, Malo Gusto und Lucas Hernandez herzlich empfangen. Henry beschränkte sich nicht nur auf Glückwünsche, sondern gab auch seine professionelle Analyse zur taktischen Entwicklung des Teams ab.

Überlegenheit in der Defensive und bei Bewegungen ohne Ball

Während der drittbeste Torschütze in der Geschichte der französischen Nationalmannschaft stets die Ballbesitzfähigkeiten des Teams lobte, konzentrierte er sich diesmal auf einen anderen Aspekt. Laut Henry ist das aggressive Pressing nach Ballverlusten und das "Einschnüren" des Gegners in dessen eigener Hälfte der Schlüsselfaktor für den Erfolg.

"Um ehrlich zu sein, Jungs, ich weiß gar nicht, was ich euch sagen soll. Am Ball seid ihr wie immer brillant. Aber was mich am meisten beeindruckt, ist die Fähigkeit der Mannschaft, den Ball zurückzuerobern. Den Gegner in der eigenen Hälfte zu halten und ihn nicht atmen zu lassen – das ist wahre Meisterschaft", betonte Henry in einem Interview mit dem Mediendienst des Teams.

Der ehemalige Stürmer lobte auch die Atmosphäre im Stadion und die Unterstützung der Fans. Seiner Meinung nach verleiht diese Leidenschaft den Spielern auf dem Platz zusätzliche Kraft. Henry mahnte das Team jedoch zur Vorsicht und erinnerte daran, dass das Hauptziel noch vor ihnen liegt.

Das Halbfinale ist noch nicht das Ende

"Wir stehen bisher nur im Halbfinale. Das ist ein schönes Ergebnis, versteht mich nicht falsch, aber wir wollen bis zum Ende gehen. Das Ziel ist es, den Pokal zurück nach Paris zu bringen", fügte der legendäre Stürmer hinzu. Seine Worte werden die Spieler vor den entscheidenden Spielen zweifellos zusätzlich motivieren.

Während des Besuchs sprach Henry auch mit seinem Schützling für Olympia 2024 in Paris, Manu Koné, und tauschte das Trikot mit Michael Olise. Dieser Besuch, in Begleitung von André-Pierre Gignac, demonstrierte erneut den internen Zusammenhalt der französischen Nationalmannschaft und die starke Verbindung zwischen den Generationen. Laut Ixbt.com haben solche motivierenden Treffen einen positiven Einfluss auf die Moral des Teams.