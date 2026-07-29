«Manchester City» hat sich unter der Leitung des neuen Cheftrainers Enzo Maresca auf den Weg in ostasiatische Länder gemacht, um das erste Vorbereitungstraining vor der neuen Saison zu absolvieren. Bemerkenswert ist, dass dem 28-köpfigen Kader, der zur Asien-Tour gereist ist, auch der talentierte usbekische Abwehrspieler Abduqodir Husanov angehört.

Zamin.uz präsentiert Details über den vor der Reise zusammengestellten Kader der „Citizens“, bevorstehende intensive Testspiele und die Pläne des neuen Trainers.

1. Marescas erster Härtetest und ein stärkerer Kader als erwartet

Der 46-jährige italienische Spezialist Enzo Maresca leitet das Training mit der ersten Gruppe in der Vereinsakademie bereits seit dem 20. Juli. Nach der Weltmeisterschaft in Nordamerika erhielten Spieler mehrerer führender Nationalmannschaften (England, Norwegen, Spanien und Frankreich) einen viermonatigen Urlaub, wodurch sich ihre Rückkehr ins Team auf Mitte August verschob.

Dennoch wurde dank erfahrener und talentierter Spieler, die nicht an der WM teilgenommen hatten oder das Turnier frühzeitig verlassen hatten, ein wesentlich stärkerer Kader als erwartet zusammengestellt und nach Ostasien entsandt.

Zur Saisonvorbereitung: Wie Enzo Maresca betonte, liegt der Hauptfokus in diesem Trainingslager nicht auf dem Ergebnis, sondern auf taktischer Harmonie und dem Aufbau des Mannschaftsspiels. Auch für Sportdirektor Hugo Viana ist diese Reise von großer Bedeutung, um die Spieler vor Schließung des Transferfensters in einem wettbewerbsorientierten Umfeld zu beobachten.

2. Der 28-köpfige Asien-Tour-Kader von «Manchester City»

Der nach Asien gereiste Kader umfasst erfahrene Stars, Ergänzungsspieler und junge Talente:

Torhüter: Gianluigi Donnarumma, Marcus Bettinelli, Max Shabo, Jack Wint.

Abwehrspieler: Rico Lewis, Matty Henderson-Hall, Max Alleyne, Abduqodir Husanov , Vitor Reis, Stephen Mfuni, Josko Gvardiol, Kaden Braithwaite, Rayan Ait-Nouri.

Mittelfeldspieler: Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Tijjani Reijnders, Xavier Parker, Floyd Samba, Jayden Heskey, Divine Mukasa, Ryan McAidoo, Claudio Echeverri, Phil Foden.

Stürmer: Antoine Semenyo, Savinho, Mahamadou Sangare, Divin Mubama, Jeremy Monga.

3. Freundschaftsspiele und Beginn der offiziellen Saison

Während seiner Asien-Tour trifft Manchester City auf namhafte europäische und asiatische Teams:

Datum Gegner Austragungsort 1. August Inter (Italien) Hongkong 5. August K-League-All-Stars Seoul (Südkorea) 9. August Atlético Madrid (Spanien) Ostasien

Nach Abschluss der Asien-Tour erwarten Manchester City offizielle Wettbewerbe: Am 16. August findet das entscheidende Duell im Community Shield gegen Arsenal statt, am 23. August wird dann das Auftaktspiel in der Premier League gegen den AFC Bournemouth ausgetragen.

Wichtige Fakten zur Tour

Aspekt / Detail Details Cheftrainer Enzo Maresca (Italien, 46 Jahre alt) Tourregion Ostasien (Hongkong, Südkorea u. a.) Kadergröße 28 Spieler Usbekischer Spieler Abduqodir Husanov (Abwehrspieler) Erstes offizielles Pflichtspiel 16. August (Community Shield gegen Arsenal)

Die ersten Schritte von Abduqodir Husanov und Manchester City unter dem neuen Trainer werden für die usbekischen Fußballfans zweifellos sehr spannend.

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