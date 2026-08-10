Spannungen im italienischen Fußball: Der Konflikt zwischen Malagò und Maldini

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Spannungen im italienischen Fußball: Der Konflikt zwischen Malagò und Maldini

Der Präsident des Italienischen Fußballverbands (FIGC), Giovanni Malagò, verbrachte den Sonntag in einer äußerst schwierigen und angespannten Situation. Wie Corriere della Sera berichtet, sah sich der Verbandschef gleichzeitig mit einem scharf formulierten Interview von Paolo Maldini und einer neuen Kontroverse über Personalentscheidungen rund um die Nationalmannschaft konfrontiert. Goal.com berichtet .

Gleich zu Beginn des Wochenendes las Malagò ein Interview mit der italienischen Fußballlegende Paolo Maldini, das in der Corriere della Sera veröffentlicht worden war. Einige Aussagen des Gesprächs lösten beim Verbandspräsidenten tiefes Bedauern und große Enttäuschung aus.

Maldinis Einwand und überraschende Aussage

In seinem Interview äußerte Paolo Maldini einen schweren Vorwurf gegen Giovanni Malagò: „Malagò hat sich nicht an die Vereinbarung gehalten.“ Diese Worte überraschten den Verbandspräsidenten zutiefst, da er zuvor gegenüber La Gazzetta dello Sport erklärt hatte, Maldini nach den Ferien persönlich treffen zu wollen.

Der Zeitung zufolge könnte Maldinis Aussage dazu führen, dass ein möglicher Dialog zwischen den beiden Seiten überhaupt nicht mehr stattfindet. Das Interview scheint Malagòs Überzeugung weiter gestärkt zu haben, dass seine Entscheidung richtig war, sich von Personen fernzuhalten, die wenig zu einem Dialog bereit sind.

Kontroverse um die Ernennung von Diana Bianchedi

Das zweite große Problem des Tages betraf die Ernennung von Diana Bianchedi zur Leiterin der Delegation der italienischen Nationalmannschaft. Laut Corriere della Sera wurde CONI-Präsident Buonfiglio erst am Samstag um 21:00 Uhr angerufen, während Bianchedi selbst am frühen Sonntagmorgen nach der offiziellen Bekanntgabe informiert wurde.

Es stellte sich heraus, dass Malagò diese Entscheidung vollständig allein getroffen und nicht einmal Mancini oder Claudio Ranieri konsultiert hatte. Obwohl der unerwartete Schritt alle Bereiche des Verbands schockierte, ist der FIGC-Präsident weiterhin fest davon überzeugt, dass derzeit kein Problem besteht.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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