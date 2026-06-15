Abbosbek Fayzullayev spricht über seinen Traum, gegen Ronaldo zu spielen

Der Offensivspieler der usbekischen Nationalmannschaft, Abbosbek Fayzullayev, teilte seine Gedanken vor dem Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 gegen Portugal. In einem Interview mit Sport-Express sprach der junge Star über Cristiano Ronaldo, die Stärken Portugals und die große Bühne, von der er seit seiner Kindheit träumt.

Diese Weltmeisterschaft ist für die usbekische Nationalmannschaft von historischer Bedeutung. Die Schützlinge von Fabio Cannavaro nehmen zum ersten Mal an der Endrunde einer Weltmeisterschaft teil, und eines der größten Tests in der Gruppe wird das Spiel gegen Portugal sein. Diese Begegnung ist für Abbosbek Fayzullayev mit besonderen Emotionen verbunden – er könnte gegen einen der größten Spieler der Fußballgeschichte, Cristiano Ronaldo, auf dem Platz stehen.

Ein Journalist fragte Abbosbek, ob das aktuelle Portugal mit oder ohne Ronaldo stärker sei. Fayzullayev gab eine sehr durchdachte Antwort. Seiner Meinung nach könnte Portugal beim Pressing ohne Cristiano aktiver wirken, aber die Mannschaft ist mental stärker, wenn Ronaldo auf dem Platz steht.

„Vielleicht sind sie beim Pressing ohne Ronaldo stärker. Aber wenn Cristiano auf dem Platz steht, gibt er der Mannschaft Selbstvertrauen. Er kann das Spiel jederzeit entscheiden“, sagte Fayzullayev.

Daran ist viel Wahres. Auch wenn Ronaldo auf die 40 zugeht, ist sein Einfluss auf dem Platz immer noch enorm. Er ist nicht nur ein Stürmer, der Tore schießen kann, sondern auch ein Anführer, der seinen Teamkollegen mentale Stärke verleiht. Es wurde bei großen Turnieren schon oft bewiesen, dass solche Spieler das Schicksal eines Spiels in einem Moment ändern können.

Abbosbek bewertete Cristiano ebenfalls in dieser Hinsicht. Er nannte den portugiesischen Star einen der größten Spieler der Fußballgeschichte und betonte, dass es keinen Zweifel daran gebe, dass Ronaldo immer noch eine entscheidende Rolle spielen könne.

„Cristiano ist einer der größten Spieler der Fußballgeschichte, und es gibt keinen Zweifel daran, dass er auf dem Platz immer noch eine entscheidende Rolle spielen kann“, sagte er.

Auf die Frage, ob er dem Moment entgegenfiebere, gegen Ronaldo auf dem Platz zu stehen, sagte Fayzullayev, dass er mit großer Vorfreude darauf warte. Laut Abbosbek träumt er seit seiner Kindheit davon, gegen Cristiano zu spielen, nachdem er dessen Spiele im Fernsehen verfolgt hat.

„Natürlich warte ich mit sehr, sehr großer Vorfreude darauf. Als ich seine Spiele im Fernsehen verfolgte, habe ich immer davon geträumt“, sagte der Spieler der usbekischen Nationalmannschaft.

Diese Worte erinnern jeden Fan an ein vertrautes Gefühl. Ein junger Spieler, der gestern noch Weltstars im Fernsehen beobachtete, steht heute kurz davor, ihnen bei der Weltmeisterschaft gegenüberzustehen. Dies ist nicht nur Abbosbeks persönlicher Traum, sondern auch ein leuchtendes Zeichen dafür, welches Niveau der usbekische Fußball erreicht hat.

Interessanterweise bezeichnete sich Fayzullayev als Fan von Lionel Messi. Gleichzeitig hat er jedoch großen Respekt vor Ronaldo. Seiner Meinung nach ist es für jeden Fußballer ein großer Traum, gegen Cristiano zu spielen.

„Ich bin ein Fan von Lionel Messi, aber ich mag auch Cristiano sehr. Gegen ihn zu spielen, ist natürlich ein großer Traum“, sagte Abbosbek.

Diese Antwort zeigt Fayzullayevs Aufrichtigkeit. Die Debatte über Messi und Ronaldo im Fußball dauert schon seit Jahren an. Aber Abbosbek drückte seinen Respekt für beide großen Spieler aus und verbarg nicht, wie wichtig es für ihn ist, auf demselben Platz wie Cristiano zu stehen.

Während des Gesprächs wurde auch die Zeit erwähnt, als Jaloliddin Masharipov und Cristiano Ronaldo gemeinsam bei Al-Nassr spielten. Bekanntlich spielte Ronaldo nach seinem Wechsel zum saudi-arabischen Verein im selben Team wie Masharipov und sandte sogar eine Videobotschaft an das usbekische Volk. Diese Nachricht wurde in den sozialen Medien sehr populär.

„Ha-ha, natürlich. Das wurde in den sozialen Medien sehr populär“, sagte Fayzullayev.

Laut Abbosbek hat Jaloliddin Masharipov viel gelernt, als er im selben Team wie Ronaldo spielte. Cristiano gab ihm verschiedene Tipps und teilte seine Erfahrungen. Solche Erfahrungen gelten als eine große Schule für jeden Fußballer.

„Unser Bruder Masharipov spielte mit ihm im selben Team und hat viel gelernt. Cristiano hat auch verschiedene Tipps und Erfahrungen mit ihm geteilt“, sagte er.

Fayzullayev erwähnte im Gespräch noch ein weiteres interessantes Detail. Ihm zufolge pflegten Masharipov und Ronaldo am Ende der Trainingseinheiten Wettbewerbe im Torschießen auszutragen.

„Am Ende des Trainings haben sie Wettbewerbe im Torschießen ausgetragen“, sagte Abbosbek.

Als der Journalist fragte, wer gewonnen habe, antwortete Fayzullayev mit einem Scherz.

„Das verrate ich nicht, ha-ha!“, sagte er.

Diese kurze Antwort brachte eine lockere Stimmung in das Gespräch. Gleichzeitig ist es sehr erfreulich, dass usbekische Spieler im selben Umfeld wie Weltfußballstars waren, von ihnen gelernt haben und nun das Niveau erreicht haben, ihnen bei der Weltmeisterschaft gegenüberzustehen.

Die usbekische Nationalmannschaft bestreitet ihr Spiel gegen Portugal am 23. Juni. Das Spiel beginnt um 22:00 Uhr Taschkenter Zeit. Es wird erwartet, dass dieses Spiel für die Fans eines der interessantesten Duelle der Gruppenphase wird.

Im Kader Portugals stehen neben Ronaldo hochkarätige Spieler wie Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leão und Rúben Dias. Für Usbekistan wird dieses Spiel ein großer Test. Aber genau solche Spiele bringen Spieler auf ein neues Niveau und geben ihnen die Möglichkeit, sich der Welt zu zeigen.

Für Abbosbek Fayzullayev ist dieses Spiel nicht nur ein weiteres Spiel. Es ist ein Kindheitstraum, eine große Bühne, ein großartiger Gegner und eine Gelegenheit, sich zu beweisen. Aus seinen Worten geht hervor, dass der junge Fußballer mit großer Begeisterung auf diesen Moment wartet.

Die usbekischen Fans erwarten von Abbosbek und seinen Teamkollegen eine mutige, intelligente und leidenschaftliche Leistung. Gegen eine Legende wie Ronaldo auf dem Platz zu stehen, ist eine große Ehre, aber würdig gegen ihn zu spielen, ist eine noch größere Aufgabe. Jetzt ist die gesamte Aufmerksamkeit auf den 23. Juni gerichtet.