Spanien sichert sich Play-off-Platz durch deutlichen Sieg gegen Saudi-Arabien

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Spanien sichert sich Play-off-Platz durch deutlichen Sieg gegen Saudi-Arabien

Die spanische Nationalmannschaft feierte ihren ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft 2026. In der zweiten Runde der Gruppenphase gegen Saudi-Arabien demonstrierten die amtierenden Europameister ihre wahre Stärke und erzielten vier treffersichere Tore. Dieser Sieg sichert "La Roja" praktisch den Einzug in die nächste Runde. Laut Goal.com berichtet .

Nach einem torlosen Unentschieden gegen Kap Verde in der ersten Runde starteten die Spanier dieses Spiel sehr offensiv. Die Schützlinge von Luis de la Fuente übernahmen von den ersten Minuten an die Initiative und gelang ihnen ein früher Treffer. Lamine Yamal eröffnete den Spielstand mit einem präzisen Schuss in die lange Ecke nach einer Vorlage von Mikel Oyarzabal.

Mikel Oyarzabals Glanzleistung

Nach Kritik an seinem Auftritt im ersten Spiel gelang es Mikel Oyarzabal, sich in dieser Partie zu beweisen. Der Stürmer von Real Sociedad entschied die Partie faktisch, indem er in der Mitte der ersten Halbzeit innerhalb von nur drei Minuten einen Doppelpack erzielte. In beiden Situationen agierte er aus kurzer Distanz mit großer Kaltblütigkeit. Er hätte sogar einen Hattrick erzielen können, doch sein geschwungener Schuss prallte an der Querlatte ab.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließ Spanien den Druck nicht nachlassen. Obwohl der Torhüter einen kraftvollen Schuss von Marc Cucurella parierte, lenkte der saudi-arabische Verteidiger Hassan Al Tambakti den Ball ins eigene Netz. Wie Goal.com schreibt, war dieses Eigentor ein schwerer psychologischer Schlag für die Asiaten, und das restliche Spiel verlief kontrolliert.

Nachdem das Ergebnis deutlich war, entschied sich das spanische Trainerteam, die Schlüsselspieler Lamine Yamal und Mikel Oyarzabal zu schonen. Die eingewechselten Ferran Torres und Pedro Porro hatten ebenfalls Torchancen, doch ihre Versuche blieben erfolglos. Insbesondere ein Tor von Ferran Torres in der Nachspielzeit wurde durch das VAR-System als Abseits gewertet und annulliert.

Für den spanischen Torhüter verlief das Spiel sehr ruhig. Die saudi-arabischen Angreifer landeten während der gesamten Partie nur einen einzigen Torschuss, während die Verteidiger alle anderen Gefahren abwehren konnten. Spanien führt nun nach zwei Spieltagen mit 4 Punkten die Gruppe H an.

Dieser Sieg bestätigt erneut die Meisterschaftsambitionen Spaniens. Nach dem unerwarteten Unentschieden in der ersten Runde weckt die souveräne Rückkehr des Teams große Hoffnungen bei den Fans. Nun treten die Spanier im letzten Gruppenspiel an, um ihre Play-off-Gegner zu ermitteln.

SpanienSaudi-ArabienWM 2026Lamine YamalFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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