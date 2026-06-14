Octagon 87: Jasur "Tyson" schlägt seinen kasachischen Gegner k.o. (Video)

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Octagon 87: Jasur "Tyson" schlägt seinen kasachischen Gegner k.o. (Video)

Mixed Martial Arts (MMA) und der zunehmend beliebte Pop-MMA-Bereich sind zu einem Lieblingszeitvertreib für Millionen von Sportfans in unserem Land geworden. Jeder Kampf mit Beteiligung unserer Landsleute wird mit großem Interesse und Spannung erwartet. Kürzlich fand im Rahmen des prestigeträchtigen Octagon 87-Turniers ein solch hitziges und intensives Duell statt. An diesem Kampfabend betrat der bekannte usbekische Pop-MMA-Kämpfer Jasurbek Juraev, der die Herzen der Fans mit seinem aggressiven Stil erobert hat, das Oktagon.

Unser Landsmann, der in der Sportwelt aufgrund seines Kampfgeistes im Ring unter dem Spitznamen „Tyson“ bekannt ist, sah sich diesmal einem ernsthaften Gegner gegenüber: dem gefährlichen Vertreter der Gastgeber, dem versierten kasachischen Athleten Islam Genjebay.

Ein verheerender Schlag in der zweiten Runde und die Entscheidung des Ringrichters

Dieses Duell, das den Status eines zentralasiatischen Derbys hatte, begann von den ersten Sekunden an mit unerbittlichen und scharfen Angriffen beider Athleten. Während beide Kämpfer in der ersten Runde harten Widerstand leisteten, übernahm „Tyson“ Juraev in der zweiten Runde die Kontrolle über den Kampf. Als die zweite Hälfte des Kampfes ihren Höhepunkt erreichte, nutzte Jasurbek eine Lücke in der Verteidigung seines Gegners und landete einen kraftvollen, präzisen Schlag.

Infolge dieses schweren Treffers verlor der kasachische Kämpfer das Gleichgewicht und ging dramatisch zu Boden. Unser Vertreter zögerte nicht und setzte mit einer Serie technischer Schläge gegen seinen am Boden liegenden Gegner nach. Da der Ringrichter erkannte, dass die Situation medizinisch gefährlich wurde, brach er den Kampf sofort ab. Somit sicherte sich Jasurbek „Tyson“ Juraev einen glänzenden und sauberen Sieg vorzeitig.

In der folgenden speziellen Analysetabelle können Sie sich mit den Leistungen von Jasurbek Juraev beim Octagon 87-Turnier und seiner allgemeinen MMA-Statistik vertraut machen:

Name und Spitzname des Kämpfers

Teilgenommenes prestigeträchtiges Turnier

Gegner (Land)

Runde und Methode des Sieges

Gesamtsiege unseres Landsmanns

Anzahl der Karriereniederlagen

Jasurbek Juraev


(„Tyson“)

Octagon 87

Islam Genjebay


(Kasachstan)

2. Runde,


Technischer K.o. (TKO)

4 Siege

2 Niederlagen

Profibilanz aktualisiert: Neue Höhen voraus!

Dieser schöne und überzeugende Sieg über den kasachischen Athleten war ein wichtiger Schritt in der Profikarriere unseres Landsmanns. Nach diesem Erfolg hat sich die Gesamtbilanz von Jasurbek Juraev verbessert, wobei die Anzahl seiner Siege auf 4 gestiegen ist. Im Laufe seiner Karriere musste unser Athlet nur zweimal eine Niederlage hinnehmen. Fans und Experten loben die aktuelle Form von „Tyson“ und betonen, dass in naher Zukunft größere Meisterschaftsgürtel auf ihn warten.

Verfolgen Sie die heißesten Duelle in der Welt des Pop-MMA und professionellen MMA, die historischen Siege usbekischer Athleten auf internationaler Bühne, Kampfanalysen und die zuverlässigsten Sportnachrichten mit uns auf Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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