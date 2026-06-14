Octagon 87: Azamat Nuftillayev verteidigt seinen Meistertitel (Video)

·38·Sport
Octagon 87: Azamat Nuftillayev verteidigt seinen Meistertitel (Video)

Die prächtige Humo Arena in unserer Hauptstadt war heute wieder einmal bis auf den letzten Platz mit einheimischen und internationalen Sportfans gefüllt. Grund dafür war das Turnier 'Octagon 87', einer der prestigeträchtigsten und heißesten Mixed-Martial-Arts-Wettbewerbe, die in dieser Arena ausgetragen werden. In einem der mit Spannung erwarteten Co-Main-Events des Kampfabends, der unter dem unaufhörlichen Jubel der Fans stattfand, betrat unser Landsmann, der bekannte MMA-Meister und unbesiegte Schwergewichtler Azamat Nuftillayev, das Octagon.

Unser Vertreter sah sich in diesem äußerst verantwortungsvollen und intensiven Kampf einem ernsthaften Gegner gegenüber: dem erfahrenen und gefährlichen Kämpfer aus Kasachstan, Aybek Yermetov.

Heftiger Angriff und technischer Knockout zu Beginn der zweiten Runde

Dieser Revanchekampf um den prestigeträchtigen Schwergewichts-Meisterschaftsgürtel begann von den ersten Sekunden an mit starken taktischen Kämpfen der beiden Giganten. Während sich beide Seiten in der ersten Runde mit gefährlichen Schlägen testeten, zeigte unser Landsmann Azamat Nuftillayev zu Beginn der zweiten Runde echte Angriffslust.

In den ersten Minuten der zweiten Runde landete Azamat eine Serie verheerender und präziser Schläge gegen seinen Gegner. Der kasachische Kämpfer konnte diesem starken Druck nicht standhalten und verlor jegliche Verteidigungsfähigkeit. Der Ringrichter, der die Situation aufmerksam beobachtete, brach den Kampf ab, um die Gesundheit des Athleten zu schützen. Somit besiegte Nuftillayev seinen Gegner vorzeitig durch technischen Knockout (TKO).

In der folgenden speziellen Analysetabelle können Sie sich mit den Details des Meisterschaftskampfes von Azamat Nuftillayev und seinem hervorragenden Ergebnis vertraut machen:

Veranstaltungsort

Offizieller Turniername

Status des Kampfes (Turnier-Card)

Unser Vertreter und Gewichtsklasse

Gegner (Land)

Art des Sieges und Runde

Hauptergebnis

Humo Arena


(Taschkent)

Octagon 87

Co-Main Event


(Zentralkampf)

Azamat Nuftillayev


(Schwergewicht)

Aybek Yermetov


(Kasachstan)

Anfang der 2. Runde,


Technischer Knockout (TKO)

Meisterschaftsgürtel


erfolgreich verteidigt

König des Schwergewichts: Der Gürtel bleibt in Usbekistan!

Mit diesem glänzenden und überzeugenden Sieg verteidigte Azamat Nuftillayev erneut seinen aktuellen Schwergewichts-Meistertitel der Octagon League und behielt den Goldgürtel in seiner Heimat. Tausende einheimische Fans im Stadion feierten diesen historischen Triumph mit großer Freude und ausgelassener Stimmung. Experten sagen voraus, dass unser Landsmann in dieser Gewichtsklasse noch lange ungeschlagen bleiben wird.

Verfolgen Sie die historischen Siege usbekischer MMA-Stars auf internationaler Bühne, die heißesten Berichte aus der Humo Arena, Kampfanalysen und die zuverlässigsten Sportnachrichten mit uns auf Zamin!

Azamat NuftillayevAybek YermetovOctagon 87TaschkentKasachstan
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Arman Tsarukyan besiegt Tony Ferguson vorzeitig (Video)Arman Tsarukyan besiegt Tony Ferguson vorzeitig (Video)Heute, 08:08Carlo Ancelotti äußert sich nach dem Unentschieden gegen MarokkoCarlo Ancelotti äußert sich nach dem Unentschieden gegen MarokkoHeute, 07:36Marokkos Nationaltrainer äußert sich nach Unentschieden gegen BrasilienMarokkos Nationaltrainer äußert sich nach Unentschieden gegen BrasilienHeute, 07:32Mohamed Salah und die ägyptische Nationalmannschaft: Wird das WM-Pech ein Ende haben?Mohamed Salah und die ägyptische Nationalmannschaft: Wird das WM-Pech ein Ende haben?Heute, 07:20Muhiddin Mamajonov verliert Meisterschaftsgürtel wegen Verletzung (Video)Muhiddin Mamajonov verliert Meisterschaftsgürtel wegen Verletzung (Video)Heute, 07:02Octagon 87: Jasur "Tyson" schlägt seinen kasachischen Gegner k.o. (Video)Octagon 87: Jasur "Tyson" schlägt seinen kasachischen Gegner k.o. (Video)Heute, 06:36
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Real Madrid trifft endgültige Entscheidung bezüglich Kylian Mbappe
Real Madrid trifft endgültige Entscheidung bezüglich Kylian Mbappe